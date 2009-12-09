

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 21:45

المحور: الادب والفن











لملمي جروحي

في كأسي المكسور على شرفة النسيان

وانتعلي شظايا الذكريات

كمسحوق مكياج

يتبدل بين الصيف والشتاء

غدنا .. عقيم كرحم الخريف

وجمال الأمس

استوطن في حقيبة عاشقة

تمتحن محطات الانتظار

لتبديل المحارم .. وتغيير القناع

هنا ..

يرقد خمسون عاماً بيوض التكاثر

هنا ..

تخرج السلحفاة من حنجرتي

لتطلق في هواء مسموم

أوكسجين الحب .. مذعورة

وتختفي تحت أجنحة قبرات

ترتعش من ارتطام زخات المطر

ببقايا بارود

خلفته سحابة ربيعية

تحت حرارة الشمس

ثم ... تلاشت



لملمي جروحي .. بمكنسة

ناعمة .. كصدر متمرد

لن يعاند الريح

في ساعات الفجر

من فوهة بندقية مأجورة

واحترسي .. تحسبا

من مواء قطط شباط

حين الغسق

ففي فنجاني .. ندبات

أيقظتها حمم شباط

حين كان الرعد مسافرا

مع غبار الشبق

لملمي .. ولا تجادلي قارئة الندبات

فلسانها سليط

كسيف داعشي

على أوردة الكلمات

وابتعدي مسافة الأمان عن التفسير

حتى ..

لا تنكح الغيوم

سعرات التلبد في عينيك

ويقذف السيل زبد النفاق

من جحور الانعتاق



11/2/2017