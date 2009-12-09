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القلب الأبيض


نضال مشكور
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 21:45
المحور: الادب والفن
    


كان ميّتاً منذ أسبوع ونيف...،ربتت على جبينه العالي وأمسكت بيديه الباردتين ...؛غنّت له أغنية طفولته المفضّلة: إفتح ياسمسم أبوابك نحن الأطفال ...؛ فتح جفناه الناعسان لحظةً ثمّ اغلقهما باسماً ...ورحل طفلها الكبير...؛ رحل الى كبد السماء...؛ رحل باكراً ثم عاد في مساء فالانتاين المقبل في بالونةٍ حمراء بهيئة قلب أبيض...
"عن قصتي الحقيقية الخيالية"





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نضال مشكور

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