

ماجد ساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 15:09

المحور: الادب والفن









ياتالي القران ماينفع القران

والله فوق الارض امامه الميزان



والناس حول الناس وحولي الايمان

اني هناك الان اني هنا والان



قم فوق اطلال كتين يبس واشرب

من كل كاس استدارت بها الالحان



وابك الهوى حتى تساقط ولا تعجل

والليل ذو حلق وافواه واسنان



ان الذي بين الاحبة هو الباقي

والخلق كم ينسون مايذكر النسيان



هم الزمن ان العقارب لهم بيت

مابعدهم قوم واا قبلهم انسان



ارى بجفن العين ان كنت ذا راي

لهم مكان عامر وهو العمران



فان بدونا واتخذنا لنا دربا

فكل غرب غربهم وهو الشرقان



لايعلمون الحسن لايعلمون الحسن

بل لا يعلمون الان ماهذه الالوان



سهير القيسي وقيس اذا يسهر

سهير القيسي وفي الشعر احسان



ولد العراق الان شيئا به يفخر

بعد الائمة بل هو الفخر والفخران



حازت فنونا فوق فن لها ساحر

ذاك الجمال الفاتن الفتنة الفتان



لا رافة فيه ولا رحمة منه

كانه جيش عظيم ومالميدان



الا سهام منه قتالة والموت

نهاية الاعداء والاسيف العينان



كم من صريع دون رمانة حمراء

كم من هلاك دونها ليت هل اغصان



قامت كان الحور ماقمن من مجلس

كانها الجنة وللمؤمنين الجان



تكاملت من اخمص زان به كعب

الى فروع الراس لا وزن او اوزان



رشيقة حيث الرشاقة لها حسن

جسيمة حيث الحسن هو البنيان



في صدر كالتفاح او انه اكثر

يكفيه حسنا انه في نصفه ريحان



يبديه ماتخفيه والمظهر الفاحش

فيمن يرى غيره وهذا هما سيان



في خصر كعود وبطن بلا موضع

يدعو نسيما من هنا ذلك الربان



سهير القيسي خبر نشرة الاخبار

في التاسعة تاتي بها ضاحكة احزان



انثى حوت طيبا وطبا كذلك ثم

اعطت عليه الذوق اخلاقها فرقان



نثرت دجلة فاذا ذي سهير هنا

هذا الفرات العذب حين ياتي الاعلان



لا تعذلوني انني شاعر اهذي

لاتسالوني بعدها يصعب الكتمان

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