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|الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - بير رستم - تركيا تمهد لسياسات جديدة!!
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تركيا تمهد لسياسات جديدة!!
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|الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - بير رستم - تركيا تمهد لسياسات جديدة!!