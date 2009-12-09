

عبدالعاطي جميل

الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 03:06

المحور: الادب والفن









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" ... ولسانك خنجر، أيها الشاهد وبين يديك يختنق الصدق . " ... أدونيس

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هل أحلامك تبلى ،

أيها الشهد الشاهد

الهارب

إلى ولائم الشراب ؟؟ .

...

كأنها ميكرفون صمت

يتسكع

في أطراف مدينة حاضت

بين أطياف الخليقة .

لا صوت يسطو

على صوت الخليفة .

من مؤتمر مراكش

إلى مجتمع السقيفة ..

...

ومتى تأتيك الكلمة

بلا عسس

تأخذك أرجوحتها المشتهاة

أعني فراشها المطرز

بلذة الأسرار ..

...

ومتى تأتيها مأخوذا

بإيقاعاتك غير المقفاة

في حضرة التتار،

أيها الحبر المهادن

المهان ؟؟ ..

كأن ريشك ينمو

يلعب دور البهلوان .

ينمو بغير اسئذان

يزرع

في جسد الأشياء

في حبق الأسماء

بذور الطوفان .

ينمو

بأوجاع الخفقان .

لا يحده وعيد سلطان ..

...

ريشك أيها الحبر

تراتيل عشق

بلا مواثيق

بلا أمان .

يزور كل أوطان

بلا أوثان .

على شجر الوقت

يحط طيرا

ينثر فواكه الأحزان ..

و ريشك أيها الحبر

وعد

شهد مجازات تناقلتها شفاه صمتها

في برك المجانين العشاق

في ... المجاذيب الدراويش

وثوار الدواوير التي لا تدور

في غير اتجاه شمس البهاء

خارج أحلام البسطاء ..

...

قد طفح الكيل

قد بلغ السيل

مباهج الرؤيا

فتواضع قليلا

أيها الليل ،

و إلا رميتك بحبر الصباح ،

و رشقتك

بكلام غير مستباح ..

...

في أحشائك حروف

تتقد

تحتج

كما ترتج

فيك سيول الرغبات .

فلا تطاوع صمتها

الموءود

باسم مصالحة خنثى

فازرع متاريسك

في حدائق كلامها

هو ذا مجازك منتصب

يسر حين يبوح

يبشر حين يجوع

و منه ترتوي الجميلات .

حين تذكرهن ، زوجك تعني

حين تذكر زوجك ، قصيدك تعني

من ينابيع جسدها

تتفتق الأشياء

الأهواء

الأضواء

شظايا

على شطوط الوطن ..

..

كأنه لم يعد يعرف

من أين يجيء رصاص الخلاص .

أ من الجلاد أم من الضحية ، الأضحية

تلك هي القضية ؟؟ .

مرفوعة

على أوتار الجذب و الانخطاف ...

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فبراير 2017

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