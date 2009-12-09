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قصة حب ريفية..جا وين اهلنا..رؤية شخصية لقصة الاغنية


صالح حبيب
الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 03:05
المحور: الادب والفن
    


أغنية "جا وين أهلنا" اغنية عراقية جميلة، وهي من الاغاني الريفية الحزينة التي تحكي فراق حبيبين في بيئة الريف العراقي المتشددة المليئة بالظلم والنميمة ضد علاقات الحب والمحبين مهما كانت بريئة وطاهرة، كأي بيئة ريفية في الوطن العربي.
حاولت ان اجد اثرا لقصة الاغنية وأصولها ولكنني لم اجد الكثير عدا معلومة مختصرة تفيد الى أن السيدة "مريم" وهي المطربة الرائعة الراحلة، المكناة وحيده خليل، قد فقدت زوجها الذي كانت تعشقه بشغف شديد. قد سافر فجأة وهجرها ولم يعد ولم يصل لها منه اي شيء بعد ذلك ولا حتى تعرف الاسباب وكانت تلك الحادثة قد وقعت لها في الثلاثينات وبحثت عنه في كل مكان لكن لم تعرف عنه شيئا ولهذا كلماتها ليست مجرد أغنية فقط بل صادرة عن لوعة الاشتياق الحب الذي كانت تكنه له وهكذا بدت كلمات الاغنية حقيقية من القلب.
آثرت ان اروي لكم قصة الأغنية من خلال احساسي بالكلمات والاغنية ورؤيتي الخاصة لجو الاحداث الذي أدى الى كتابة هذه الأبيات الرقيقة انطلاقا من رأيي الخاص.
الاغنية تروي أحداث حبيبين من الريف العراقي فرقهم أحد الوشاة الذي كان يريد الفتاة لنفسه وحسب عادة العرب المجحفة أن من تنكشف لها قصة حب مع أحد فستكون هي وأهلها محط احتقار وإهانة من قبل العشيرة وتنتشر قصتهم بين العشائر المجاورة..واسلم لهم الرحيل عن الديرة لأن الحب عند تلك العشائر عمل مشين ومحرم بل هو عار على الفتاة وأهلها..ومن الأسلم لهم أن يرحلوا ليلا بهدوء عن الديار
ماني صحت يمه أحا جا وين أهلنا جا وين أهلنا
تئن الحبيبة بحزن وحرقة وتعاتب أهلها وتسألهم
اين أهلنا؟ أين عشيرتنا؟ أين نحن راحلون؟
ولف الجهل بالدار وأبعد ظعنا
حب الطفولة مازال في الديار ونحن يبعد بنا الركب ونرحل عنهم - الظعن هي القافلة التي تقل النساء عند الرحيل

والحبيب لا علم له بالرحيل لأنه نائمٌ تلك الليلة لا علم له بما يحصل.
فتقول لأهلها
حملتوا يا أهلي بليل والولف غافي
اسهر وخلي ينام نوم العوافي
لقد حملتم اغراضكم و خيامكم ورحلتم عن ديار المحبوب ليلا يا أهلنا
وحبيبي نائم لا يعلم بما يجري..لا يعلم برحيلي
دعوه اذن ينام ليلته نوم العوافي مرتاحا لا يعاني آلام فراقي
أي لأسهر أنا أتحمل آلام الفراق لوحدي عوضا عنه لكي لا يتألم لفراقي.
ماني صحت يمه أحا جا وين أهلنا جا وين ؟
وفي النهاية تخاطب بكبرياء من وشى بقصة حبهم و تسبب بفراقهم
يا من وشيت بنا واذعت خبرنا على الملأ الآن انك مسرور بما فعلت وتسببت بفراق حبيبين
فهل تظن انني بعد ذلك سآتي اليك صاغرة واترجاك ان ترتبط بي واتلهف لك حبا؟
يا الواشي عاد ارتاح واضحك بالفراق
حسبالك اترجاك ولحبك اشتاق
نهاية محزنة مثل كل قصص الحب الحزينة في بلاد العرب و في الأرياف تحديدا...
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* "جا " يفترض ان تكتب بحرف ال چ الريفية ولكن الصفحة لاتدعم الحروف الخاصة فاضطررت لكتابتها بالجيم





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صالح حبيب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - صالح حبيب - قصة حب ريفية..جا وين اهلنا..رؤية شخصية لقصة الاغنية