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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - واثق الجابري - التحالف الوطني في كوردستان بين الحلم والحقيقة .
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التحالف الوطني في كوردستان بين الحلم والحقيقة .
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - واثق الجابري - التحالف الوطني في كوردستان بين الحلم والحقيقة .