

ماجد امين

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:16

المحور: الادب والفن









"رثاء الحرية .".. ..مهداة الى ملحمة الشعر مظفر النواب ... بقلم :ماجد امين..



وجعي يلتحف الشعر ..

من الإلياذة ...حتى طلق الومضة..

سرب سنونوات ..يحملن انين الوتر..

ينشدن "النواب "مظفر..

يتطلع صدأ القيد ..

من ثقب الباب لمعتقل الكلمة ..

خيط الشمس ..يذيب القيد



ولكن لاجدوى ..

يتقيا ليل السجان الظلمة..

فيعيش القيد طفيليا

ويصول القواد ..على نافذة العتمة..

سيطول الليل ويمحو بوحي ألمه..

لن يغري قفص مشرعة ؛بابه..

ان يمكث فيه ..."البلبل "

قبر الحرية ...

صرير القيد ...

شدو عصافيرمهشمة.

قطيع الذباحين

صلبوا بصليل خناجرهم ..

قمري ..