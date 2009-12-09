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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - روني علي - نعش الضمير



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نعش الضمير


روني علي
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 16:41
المحور: الادب والفن
    


حلب ..
شرفة تطل على وجوهنا
ونحن .. أنا وأنت ..
نحن نحدق في خاصرتها
ونرفع كأس الخيبة
على نعش الضمير
لعهر ..
أصاب الشمس
في نوبة حراسة
على بوابة الحرية





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روني علي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - روني علي - نعش الضمير