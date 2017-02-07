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قراءة في زيارات التحالف الوطني للمحافظات


واثق الجابري
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 02:34
المحور: المجتمع المدني
    


ثمة مشكلة هي باب لباقي المشكلات، وربما تتفق القوى السياسية والرأي العام على تشخيصها؛ إلاّ أن الحلول متباينة تبعاً للقراءات وحسابات النتائج، وكلها تشير الى إختلاف العمل السياسي في فترة الإنتخابات عن ما يليها من الفعل الواقعي، ويختلف ذلك النائب الذي يجوب الأزقة ويتوسل المواطن؛ تماماً عن شعاراته ووعوده، وأبسط ما يفعله إغلاق هاتفه وتغير محل سكنه، ولا يقضي إجازته الإجبارية المخصصة لمراجعة دائرته الإنتخابية وإحتياجاتها بعمل فردي او بقائمته الإنتخابية؛ لكن التحالف الوطني إستدرك النقطة متأخراً؛ بعدما إستطاع إستعادة تنظيم نفسه، وبدأ بخطوات الإطلاع الميداني على واقع المحافظات.
قام وفد التحالف الوطني بزيارة ثلاثة محافظات على التوالي، بابل، ميسان، ذي قار، وإجتمع بمجالسها المحلية وشيوخ عشائرها ونخبها.
تدل المؤشرات على أن المحافظات الثلاثة؛ من بين أكثر المحافظات فقراً؛ أن لم يك ترتيب الزيارة مقارباً لترتيبها بالفقر والإحتياجات الإدارية، وجملة مشكلات بالنتيجة عتب على ممثليها في السلطة التشريعية والتنفيذية، التي لم تعطي أهمية لإمكانياتها البشرية والمادية، وأدخلتها في نفق خلافات أوقف معاملها وزراعتها ونخبها.
تأتي هذه الزيارة في ظل تداعيات مهمة بالعمل التشريعي، والشارع يترقب إنتهاء العمليات العكسرية، وما يترتب من حلول للخروج من مشاكل شائكة عامة، وإستحقاقات لهذه المحافظات؛ وهي تدفع ضريبة الإهمال وإبتعاد ممثليها عن واقعهم؛ نتيجة خلافات قواه وثمة معرقلات بسبين؛ أما الخلاف الحزبي مع السلطة المحلية من الجهات الرقابية والتنفيذية، وما يتعلق به من تحريك المشاريع التي يكون فيها المحلي ليس من حزب التشريعي والتنفيذي الإتحادي، أو إخضاع السلطة المحلية لواقع الخلافات السياسية، والنتيجة؛ مواطني تلك المحافظات هم من يدفعون ضريبة التزاحم على فرض القوة.
إن الهوة الكبيرة بين السلطة التنفيذ والتشريعية، ولدت تردي في خدمات تلك المحافظات، وجعلت منها ضحية صراع سياسي؛ من المفترض لا يتدخل بمجالس المحافظات المعنية بالخدمة المباشرة لحياة المواطن، وصار من الصعوبة نقل صورة المشكلات وبالتالي وضع حلول مشتركة، وفي ذات الوقت هنالك تساؤلات كثيرة لدى مجالس المحافظات؛ عن طبيعة الزيارات الإقليمية التي أجرها التحالف، وما هي الخطوات التي يمكن أن تضع متطلبات هذه المحافظات؛ ضمن الحلول والتسويات المرتقبة.
ناقش وفد التحالف جملة من القضايا المهمة لهذه المحافظات، وسيستمر بزيارة بقية المحافظات التي يمثلها، لكي يضع أعضاءه أمام واقع إحتياج تلك المحافظات.
بعضٌ من قوى التحالف شكك بهذه الزيارات، وإعتبرها إنتخابية، وكان الأحرى به أن يشارك بوفد يمثل تحالف وطني برلماني ممثل عن تلك المدن، وليكن من الحاصلين على الدعاية الإنتخابية المجانية كما يصفها، ومن الواضح أن التحالف سيتخذ خطوات لإيجاد حلول مناسبة تتلائم مع طبيعة الإحتياجات، ومن المفترض على قواه تأييد مثل هكذا خطوات؛ كون التحالف الوطني بدأ يستعيد عافيته ويجمع قواه ويراجع سلبيات فرقة صفوفه، وأبناء هذه المحافظات أن أنتخبوا أعضاءه متفرقين على أحزاب، فهم اليوم يطالبون بإجتماع قواه وإيجاد حلول كفلية بإعادة الحياة والخدمات، وتجربتهم تقول أنهم خسروا الإمكانيات بتضارب الصلاحيات والسياسات، وبهذه الخطوة على أقل التقدير؛ يمكن سماع أغلب المشكلات، وإيجاد حلول بأيسر الإمكانيات.





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واثق الجابري

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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - واثق الجابري - قراءة في زيارات التحالف الوطني للمحافظات