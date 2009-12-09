

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 09:38

المحور: كتابات ساخرة









من المؤكد بل والاكيد ان سيدنا علي الكعبي سيفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة ولاتتفاجأوا حين يدخل من بوابة البرلمان بدشداشته (المشمشي).

عفوا شباب ترى انا (بديت) السالفة من النص فارجو المعذرة

اسمه الكامل علي حميد الكعبي ويلقب (ابن العمية) وهو اشهر دفّان في النجف الاشرف وله خبرة في الدفن وحفر المقابر ،كما يقول عن نفسه، تجاوزت 15 سنة

اما كيف اشتهر هذا الدفان فهذا سر لايعرفه الا تجار الموتى وبعض اصدقاء الفيسبوك.

الفيسبوك جعله شهيرا بين العراقيين حتى بين الاكراد كأفضل دفّان عراقي بعد ان دخل آلاف المعجبين الى صفحته

ولكن يبدو ان شعبيته بدأت تنخفض لاسباب مجهولة ففي آخر تغرّيدة له في صفحته كتب:

اخواني واخواتي الاعزاء -

ليش ماكو تفاعل بالصفحة ؟؟ والله عيب عليكم انتوا صفحة صدك مال الزمكم وادفنكم دفن جماعي وعلى الكبور القديمه لا ايطالي ولا روسي انتوا مال قديم طابوك ولبخ.

ادعولي ادفنكم كلكم.

وهو لايخفي ارتياحه عند الحديث عن المفخخات والعبوات الناسفة امام اصدقائه المقربين والتي زادت نسبتها هذه الايام مما زادت من ارباحه.

الرزق عند "ابن العمية" هو استمرار الحروب والاقتتال ولايهم بعد ذلك ان الضحايا تكون من الشيعة او السنة او الايزيدية فالقبور جاهزة والمكان محدد وحسب الطلب.

سيقول بعضكم:انه عمل شريف وهو يشتغل بعرق جبينه..هذا صحيح ولكن اقرأوا مايكتب:

(اللي يعتبون عليه لان صار يومين مختفي والله بسبب بدت الموديلات توصل

هاي الواح المرمر الايطالي تكدرون تقروها مكتوب على الخشب ايطالي وصلت ميناء ام قصر وانشاءلله راح ناخذها بس انقطعه شوفو شلون شغل مرتب اكثر من اربع الوان مشجرة بس للاعزاز هذا الشغل).

ويعرض الكعبي صورا للمرمر المستورد:

شنو رأيكم بهذا الموديل !! بصراحة اذواقكم اتهمني.

هذا ايطالي نسميه ( الاقجم

مرمر اصلي وجام مضاد للصدمات والكسر

القاعده مالته 52 كيلو والاستاند مالته ( ضوئي

وزنه 38 كيلو

وتكدر تخلي بيه 122 صوره شخصيه يعني ( ثيمات متحركة

جايات بس اربع قطع منه واذا صار عليه طلب نكص منه والسعر مناسب جدا جدا.

وفي كل تغريدة ينهي النص كالتالي:

ادعولي بالصحه والعافيه والرزق واللي يسوي مشاركه هديه مني له ( قبر ايطالي

درجه ثانيه واني عند كلمتي).

وبعد هذه التغريدة يكتب:

عيونكم ميزانكم ،راح توصل اول وجبه من القبور مثل هذا الموديل بعد يومين

مرمر ايطالي زجاجي نسميه ( الجوهرة السوداء)

مرمر زجاجي ساده مابي اي لون اخر يعني لون واحد هو الاسود

غير قابل للكسر او الفطر او التاثير بالعوامل الجوية

يعني اختيارك هو راحتك

الضمان 5 سنوات بعد البيع ( الجلي والتنظيف ) شي صح بسيط بس حيل مرتب وجاي اول وجبه بس 3 قطع

العدد محدود جدا سارعو بالحجز.

ويتحسر ابن العمية على اهل المتوفي بعد ان زادت اسعار القبر لتصل الى نحو 3 آلاف دولار عن القبر الواحد". ولايستطيع ان يدفن اكثر من 5 موتى يوميا ولكنه دفن نحو 5 آلاف جثة منذ بداية عمله.

ومن المضحك أنّ شيوخ العشائر المعروفين بدأوا يتواصلون معه من أجل دفن موتاهم والحصول على أراضٍ أقرب إلى تربة الإمام علي بن أبي طالب ابن عم الرّسول محمّد بأسعار جيّدة.

ويخبر اصدقائه بانه (اشترى بالتين مال العاب للاطفال بيهن اكثر من 1200 قطعه لعب للاطفال وانشاء الله راح تتوزع عليهم بالقبور بايام العيد).

تكفلت بكتابة ماقال ابن العمية وعليكم الباقي.

فاصل ابو فلس: ذكرت النائبة عن التحالف الوطني ليلى الخفاجي ان التحالف بحث مع رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني سبل تعزيز الاقليم بالحكومة المركزية في بغداد وتجاوز جميع الاشكاليات والخلافات).

نسيت بوية اضافة الفقرة التالية(ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك).

ليلى بوية ،روحي كسري قلمج وكعدي بالبيت سوي باميا.