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تقاسيم الشر والفرح/3


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 09:43
المحور: الادب والفن
    


صيحاتك كانت صيحاتي
فلماذا نتبارى في هذا المضمار؟
فسباق البشر الفانين ، هنا، اتعبني
وصراع اﻻقدار
عبد الوهاب البياتي
11
صه-صه
مكسور الزجاجة مع دمعات النور
يننشر الدخان اﻻسود
يوشح الحيطان
يغشي العيون
يغلق باب الرب
يصيب الدعاء بالرمد
فانوس التاريخ
12
هزي النخلة
الذكر في الجامع اﻻموي
للمعمدان:
-محمية
دمه مزارع الرمان
لبست عليه اشجار اللوز اﻻكفان
غسل المعبد من صدأ :
اﻻدران
13
اخيط شفاهي ﻻمنع سيح العطر
ارتج جفني ﻻمنع فرار الغمز
اضع اقفاﻻ على اسطر البشارة
ارهقني الوعد العاصف
اشقاني الموعد البارد
مسقوما برسوم عبور البوابة
يجلدني ذنب البردالعاصف
ماء بئر السور:
العاقرات به لن ينجبن
انفاسي بعض منها في اﻻنجيل الخامس
:حب
ذروةنزول زارا
عبور الربيكون :
بداية الظفر
ممهورا بالتقاويم:
اكرز
14
شرعت نافذة على خليج
ﻻيطل على قفار
ذواكر العصور
تسجل فصول اكتساب اﻻشجار:
اجنحة
تطير ليس على اﻻنفاق
ﻻفوق هيكل السور
15

جرح يشخب الدمع الاسود
اين يوسف ليعبر؟
16

تبعثرت في التواهان نواصي الدرب
تسترت نجمة الشمال
من نافذة تﻻحقني عيون العشاق مذهولة
مملكتي الريح
قصري الرمل
حجابي القش
وانا الماء
القلعة الحصينة
ورق التريس
بالTسكوير
ابراج شاهقة مرسومة
17
ننشد احﻻم:
السلم في بوهيمية التشرد ﻻتعبث فيه المدية
هتكتنا اﻻنواء
اهلكنا الفضاء
مهملون في هوامش السبي
سطور فضيحة:
دونها المأجور
علقها على استار تمثال الحرية
18
ترجل ومضة في سفر اشعيا
الراهب يتلو برنابا
في السماء التاسعةوهو في ايوان الشتاء
الشخينة:
تصغي فقط عند الحاقة*

19

العشاء:
مائدة :حظرها يهوذا
خطيئة





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سعد محمد مهدي غلام

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - تقاسيم الشر والفرح/3