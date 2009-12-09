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لنارِكَ هذا اللوح


فاتن نور
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 23:49
المحور: الادب والفن
    


لنارِكَ هذا اللوح

برجلٍ واحدة
أتكّئ على شجرِ الفنار
أهشُّ عن ملامحي
آثارَ طفولتي الباردة

تسيخُ فيّ زقزقاتُ العصافير
المبهمة
وحشرجاتُ غرقى
في النهر المحاذي

برجلٍ واحدة
أقفزُّ لصفعةِ الريح
وأكركرُ بشهيّةِ الحناء
كلما باركَني
صمتُ الحجر

وعندما ينداحُ ظلُكَ
لامساً خواصري
يتلوىّ الشوق كالأفعوان
ينسلخُ بجمرِة الطواف
ويقضُّ مضاجعَ الملائكة

عَشِيَ صلصالُكَ
كيف اقترفتَّ أثمَ غيابِكَ
وخطيئةَ غبشِ الروح
وما زلتَّ تعبدُ الله؟
أنا نبعٌ من سجاياه
لم تدسهُ القافلة
وأولُ إمارةٍ فاضلة
يحكمُها ضلعهُ الحنون


فاتن نور
Feb 01, 2017





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فاتن نور

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فاتن نور - لنارِكَ هذا اللوح