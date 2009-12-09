

ادريس الواغيش

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 20:05

المحور: المجتمع المدني









لقاء تشاوري بين جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس وإدارة المديرية الجهوية لوزارة الثقافة

متابعة: إدريس الواغيش

عقدت جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس يومه الثلاثاء 24-01- 2017، لقاء تشاوريا مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بفاس، في شخص الأستاذة نادية برشيد رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية، بمعية الأستاذ تحاف السرغيني وبحضور أعضاء الجمعية السادة:

- عبد الحق بتكمنتي: رئيسا

- إبراهيم ديب: نائبا للرئيس

- ادريس الواغيش: كاتبا عاما

- نجية حلمي: نائبة للكاتب العام

- منير الحجوجي: أمين مال

وقد مر اللقاء في أجواء ثقافية جيدة، اتسمت بنوع من التعاطي الإيجابي، مع محاور ومفاصل ومقترحات متبادلة حول رؤية كل جهة، مع تقديم مقترحات الجمعية للمديرية الجهوية، وفق رؤيتها الجديدة للعمل الجمعوي الجاد والهادف.