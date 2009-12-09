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عِشقُ روحي


دينا ناصر الدين
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 19:39
المحور: الادب والفن
    


عشق روحي
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ما وَجدتُ غَيْرَ حُبّكَ وَصلهُ فيهِ السكينةُ لروحي
تذللتْ طولَ الليالي في سكينةٍ أناجيكَ
ودموعُ القلبِ تشهدُ صدقَ محبّتي
بقلبٍ خاشعٍ يمنعه اللهو في حضورك
بروحٍ منكَ أنتَ مُحييها ومُعطيها
في كلّ روحي ألمٌ ليسَ يعرفهُ غيرك
ومن غيركُ يقضي حاجتي ويلبيها
بطولِ تذللي إليكَ والحاجاتُ تقضيها
فليس غيركَ بكلِ لطفٍ يشفيها
لمنافذِ نفسي أنتَ مخترقٌ
ونفسي بكلِّ من يلامسُ نصلها أنتَ حاميها
توددتُ اليكَ بكل عشقٍ
ومددتُ كفّيَّ اليكَ -
وشدوت اسمك طوال الليالي
وملء العين دمعٌ يروى ذنوباً عنك لا أكادُ أخفيها
ورسمت في جلالك جراحاً شدوتُ بها إليك-
فتأخرتَ في مطلبي وتعرفُ مطلبي فيها
فنظرت بشكٍ فيمن غيركَ ينتشلني باحتضارِ القلبِ
وجعٌ ألمَّ به فأضعفهُ-
ويقينٍ فيه مالي سواكَ لحاجتي يلبيها
واشتدَّ وجعي وطالتْ وحدتي-
ولكنَّ ظنّي فيكَ يدركُ أنَّ كلّ مطالبي عندَ بابك َ
يوماً ما سوفَ أدركها فانت وحدك كافيها.





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دينا ناصر الدين

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