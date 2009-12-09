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لا شيء أكثر من ذاك !..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 18:09
المحور: الادب والفن
    


ﻻ شيء مستحيل..
مع ذاكرة ترسمك بلا قلق،
ولضوء يريكِ داخلي
يخلق فيك اللون،
ولخدرٍ يلملمك كأنك شفتين.
أحيطي منكبي بعنقك
وكوني يمامة بيتي.
انا احتاج لهديل
ولضمة جنح
حين يعتريني القادم
بلا سابق معرفة،
وبلا أعذار يغمرني،
كنوبة سعال دموية.
الظلام ينتابني بغموض فانتازيا
لاشيء سيبقي حبيبتي
غير أن تطرقي الباب
وأقول: " ادخلي".
غير ذاك،
ﻻ شيء سيكون غريبا
إﻻ ندم المواجهة
لحظة يطعن ظهري.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - لا شيء أكثر من ذاك !..