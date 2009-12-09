

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 20:21

المحور: الادب والفن









لم نتعرف على بعضنا،

في الحلم احتوتنا قصيدة..

صغنا للمصاحبة ذهناً وهمياً،

وفي اليقظة

قامرنا ببقية زيت

على اتمام تقطرنا.

امرأةٌ فاجأتني بخطى الياسمين،

عندما اقتربتُ ملفوفاً بالمزيج.

كانت روحي مثل جدار سجين

وعلى ما يبدو كنت مُعْداً للشعور بالوحدة.

جدا، كمن لامست السماء

خفت تهبط،

وكيف، كما السحر،

لم يكن غير الهواء الازرق

وحين تابعنا طريقنا

لم نفعل غير الطعم!.