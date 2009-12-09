

محمد الهاشم

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 17:15

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









من هم حمامة السلام

فاجئني احد زملائي الاعزاء والمقربين مني يقول لي بان الفاشلون هم دائما القلة القليلة في المجال الواحد او في المجتمع الواحد فسألته كيف .انا لا افهم ماذا تقصد الذي اعرفه ليس فقط الفاشلون هم القله بل حتى الجيدون الناجحون كذلك فأجابني بكل لطف واحترام مثلا نرى ان الفاشلون من الطلاب في الصف الواحد لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة قلت هذا صحيح وكذلك في الشركه الواحدة وفي المدرسة الواحدة وحتى في القريه الواحدة اذا فكل الفاشلون هم القله القليلة في كل جوانب الحياة ولذا ينبذهم المجتمع ويراهم المجتمع بنظرة سوداوية وهم كذلك يرون المجتمع .قلت فما حال الاطباء والمهندسين والعلماء قال هنا في هذه الحال يوجد اختلاف وهو ان المجتمع بحاجه لهؤلاء .ولوانه يلعنهم لكنه بحاجه الى خدماتهم ويكونون ملعونين من قبل المجتمع هم والعديد من هم على شاكلتهم ولولا الحاجه الماسه لهم لاعتبرهم المجتمع ممن فشلوا ونبذهم الناس لقلةالرحمة والشفقه في قلوبهم اسوتا بالفاشلين الذين يسلكون الطرق الاجراميه او المراوغه فسألته ماذا عن الكتاب والشعراء والمثقفين الذين لايشكلون نسبة واحد بالالف من المجتمع قال هؤلاء ايظا........................ولكن ارادوا ان يكونوا قدوة في مجتمعاتهم ويكونوا افضل من غيرهم ولذا ترى اغلب الناس تنبذهم وهؤلاء نظرتهم الى مجتمعاتهم نظرة دونية على الارجح انهم ينظرون الى غيرهم بانهم همج رعاع وناس سذج هنا اصابني شيء من الرهبه والجزع وسألت نفسي هل ما يتفوه به زميلي العزيز هو حقيقة الامر ونحن نغض النظر ام انه ضرب من الخيال فأعتراني شيء من الخوف لئلا اكون قد سرحت في ذلك المنزلق دون ان ادري فأنتبهت الى نفسي واجبته لا ياصديقي ان ما اراه في المثقفين والكتاب والشعراء هم المغدورون اكثر من غيرهم وهؤلاء كالحمائم وديعه وتمثل السلام في كل زمان ومكان فأجابني انها نظرتك الخاصه بهم وكأنه غير راض على ما اقول ومن هنا احسست بأن هنالك من يتكابر على الاخرين ويستصغرهم وينظر الى المجتمع بنظرة دونية على انه من المثقفين او الادباء نسي نفسه بأنه في زمن ليس هنالك اعتبار للادب والادباء ولا احد يسمع لهم او يقرأ ما يكتبون ولذا على الجميع ان يعامل الناس بحسن نيه ويكون حمامة السلام الذي ينشدها الاخرين قبل ان يتهم بالاحمق الفاشل .ويصبح منبوذا من قبل المجتمع وللعلم ان هذا الاتهام اذا لصق باحد او بشريحه من المجتمع فأنه لايزول ويصبح على قول المثل الشعبي (علج ابطانيه)فاليغير كل شرائح المجتمع طبائعهم ومعاملاتهم مع الاخرين وان يصبحوا المثل الاعلى ليحبهم الناس وتهواهم القلوب ولا يجلسون في زاويه محصوره لا احد يرغبهم متقوقعين على انفسهم نابذين منبوذين ...واذا عدنا الى الوراءقليلا الى قول امير المؤمنين عليه السلام لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكية دليل قاطع على ذلك ...لان الناس تعتبر القلة على خطأ او انه الفشل حتى ولو كانوا من المضحين من اجلهم والمدافعين عن مظلومياتهم (والحرتكفيه الاشارة)....

***محمد الهاشم ***