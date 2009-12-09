

حميد الواسطي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 15:10

المحور: الادب والفن









رَدّاً علَى قصيدة صاحب ألسُمو ألشيخ محمَّد بن راشد آل مكتوم بمُقتضى قولهِ : ((إهداء إلى طويل ألعُمر كولونيل حميد بَطل اِلاِنتفاضة))

شلها عالي صاحب ألذوق

حميد إللي بالتفكيرات تهيّا

گالوا ألمَال للعلا فوگ

راعي ألمَجد گال ألدنيا ليَّ

مَضرب أمثال حُرّ يتوق

شوفوا أمجاده فوگ ألثريّا

حميد يا غالي وَدم ألعروگ

يرتعب مَن يلاگيه مِن ذاك ألمُحيّا .



ألإهداء بواسِطة / مَكتب صاحب ألسُمو ألشيخ محمَّد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس دولة ألأمارات رئيس مَجلِس ألوزراء حاكم دبي

تعليق نزلَ علَى قصيدة حميد ألواسطي بعنوان :

يا ناعس ألعينين وَألوجه گرگر



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ألرَدّ : إلى طويل ألعُمر صاحب ألسُمو ألألمَعي ألشيخ محمَّد بن راشد آل مَكتوم حفظكَ ألله.. أقول :



شلها عالي سبق اٌلريادة

محمَّد إللي بالإبداعات تهيّا

گالوا أبراج ألعالَم فوگ خور دبي گال اٌلعلو لِيَّا

مَضرب أمثال فنونه مِن زايد إمَحوِّل ألصَحرا لدُرِّيّا

وَگول وَفعل راعي جُود وَعدِل وَألمَعيّا

أبو راشد يا غالي يَبو طلعة بَهِّيَا

وَمَعشُوق ألبلاد مِن شيب وَشبَاب وَنِسا وَاٌلصبيّا

بآل نهيّان وَ مكتوم صِيت ألأمارات فوگ ألثريَّا .

مِن قلَم : ألكاتب حميد ألواسطي

ajshameed@hotmail.com

شلها عالي.. في ألمَقالة قصيدة حُبّ مِن نوعٍ آخر للطرفيَن وَ أصل ألقصيدة أُغنيَّة وَطنيَّة في حُبِّ ألشيخ محمَّد بن راشد.. مِن كلِمَات ألشاعر سعيد بن مصلح وَألحان فايز ألسعيد وَغناء ميحد حمد :

https://www.youtube.com/watch?v=ync2US4Zno4