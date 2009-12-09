أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبير خالد يحيي - جند إبليس





اخر الافلام











المزيد.....

جند إبليس


عبير خالد يحيي
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 05:04
المحور: الادب والفن
    


جند إبليس

يحدث أيضاً
أن تسقط صخرة
تهدم غلّاً
تسحق قشرة
تكسر هيكل أيامي
بقسوة
هلاميّة البنية
لا يجمد إِلَّا..
ما علاني
و تظن الصخرة أني
مكر أفعى ...؟

وبطولات
غريبة ..
في زماني
مذبح يرتع فيه
العذارى ..
الثكالى ..
والغواني

جدّتي كانت
بهيّة ..
وحكيمة وسخية
ضوع جبهتها
يطرد ادران البرية
ثوبها الفضفاض
يستر عورات
الرعية..
انها كانت غنيّة ..
أجزلت في بيتها
حسن العطاء
لكل ضيف
وضحية ..

جدّتي كانت عقابا
تجزع منه الدنيّة
نزعوا عنها
خمارا.. جلدوها
بسياط الإثم
أصحاب المنية
سرقوا منسأتها
ذبحوا
الحائك والتلميذ
بسكين الرذيلة
هدموا
المسجد والصرح
ومئذنة الفضيلة


أخجل من أمنيات
في المحاريب
تُرتّل .. ترنّم
تُغنّى..
يتهجّد فيها رعديد
بأوقات الصلاة
يركع فيها ويسجد
يكره الطهر
يأمّ القوم
وبدين الله
يلحد.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبير خالد يحيي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- الانسيابية وشفافية المعاني والألفاظ في أعمال الشاعر الفلسطين ...
- قراءة نقدية للناقدة السورية فيحاء نابلسي لنص الأديبة العراقي ...
- رد الأديب السوري عماد الشيخ حسن على رسالة الأديبة العراقية ش ...
- أبناء قابيل
- المحرض النفسي وأثره في إذكاء الصراع الإنساني المجتمعي
- سحر البيان وأدب الحوار والإمتاع السردي في سورة (طه )
- فلسفة التبادل المكاني وجدلية البقاء في نص / أفعى وحمامة / لل ...
- الوطن وعنفوان الغربة في نص الشاعر السوري الدكتور حسن نعيم ( ...
- الشعر كوسيلة لاستعراض الآفات المجتمعية وعرضها على طاولة التش ...
- قراءة نقدية في كتاب (ابن العذراء) للكاتب المصري /محمد ربيع /
- نهاية الانتظار
- الهاجس
- نقد أدبي مقدّم إلى رابطة الأدباء والنقّاد والمترجمين العرب
- البديل
- المنتصر في الحرب مهزوم
- النهاية
- التدوير الأدبي ورسم المشاهد عند الكاتب المصري الأستاذ محسن ا ...
- نذور الوطن
- نقد أدبي مقدّم لرابطة الأدباء والنقاد والمترجمين العرب من ال ...
- نقد أدبي مقدّم إلى رابطة الأبدباء والنقاد والمترجمين العرب م ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ارتفاع مبيعات رواية -1984- بعد تصريحات مستشارة ترامب -
- أوروبا بين قرنين: أوهام السيطرة والقوة -
- -ذا فاوندر- فيلم يروي القصة المثيرة لعملاق البورغر -ماكدونال ...
- صدر حديثًا رواية «أسفار النهايات» للكاتبة شيرين هنائي
- وزير الثقافة الايراني يدعو الدول الاسلامية للتصدي للتيارات ا ...
- الحكومة البولندية تربح معركة قضائية بشأن متحف عن الحرب العال ...
- ذات الرسام السوري تنتفض في -صرخة لون-
- أغنية لحظة انكسار
- وزارة الثقافة الروسية ترفع ضريبة عرض أفلام هوليوود في روسيا ...
- أبرز ترشيحات الأوسكار 2017

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبير خالد يحيي - جند إبليس