

عبير خالد يحيي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 05:04

المحور: الادب والفن









جند إبليس



يحدث أيضاً

أن تسقط صخرة

تهدم غلّاً

تسحق قشرة

تكسر هيكل أيامي

بقسوة

هلاميّة البنية

لا يجمد إِلَّا..

ما علاني

و تظن الصخرة أني

مكر أفعى ...؟



وبطولات

غريبة ..

في زماني

مذبح يرتع فيه

العذارى ..

الثكالى ..

والغواني



جدّتي كانت

بهيّة ..

وحكيمة وسخية

ضوع جبهتها

يطرد ادران البرية

ثوبها الفضفاض

يستر عورات

الرعية..

انها كانت غنيّة ..

أجزلت في بيتها

حسن العطاء

لكل ضيف

وضحية ..



جدّتي كانت عقابا

تجزع منه الدنيّة

نزعوا عنها

خمارا.. جلدوها

بسياط الإثم

أصحاب المنية

سرقوا منسأتها

ذبحوا

الحائك والتلميذ

بسكين الرذيلة

هدموا

المسجد والصرح

ومئذنة الفضيلة





أخجل من أمنيات

في المحاريب

تُرتّل .. ترنّم

تُغنّى..

يتهجّد فيها رعديد

بأوقات الصلاة

يركع فيها ويسجد

يكره الطهر

يأمّ القوم

وبدين الله

يلحد.