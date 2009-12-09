

بلال فوراني

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 00:09

المحور: مواضيع وابحاث سياسية











كلاهما سوريان .. كلاهما يحملان الجنسية السورية .. كلاهما شربا يوماً من نفس حنفية الماء

لكن الماء المعجون بنهر بردى وتاريخه العريض ليس مثل الماء الذي ينسكب من نبع زمزم الطاهر

لا يختلف إثنان أن ماء زمزم من أطهرّ المياه في الأرض وهي مياه مباركة من الرسول والربّ

لا يختلف إثنان أن من شرب من ماء زمزم فله دعوة مستجابة بإذن الله لا يردها إلا نفاقه وكذبه

لا يختلف إثنان أن ماء بردى من أشهر المياه النقية التي تبللت عروقه بنبع الفيجة ونبع بقين

لا يختلف إثنان أن دمشق هي المدينة الوحيدة في العالم التي لم يعطش فيها مواطن سوري

لا يختلف إثنان أن كل آبار الأرض لن تروي حنجرة جافة .. اذا ضاع ماء الوجه ..؟؟



على طاولة واحدة يجلس إثنان عربيان سوريان .. أحدهم شريف والآخر يظنّ نفسه شريف

على طاولة واحدة تجتمع كل أخلاق الوطن مع كل حثالة ما أفرزته مصانع الربيع العربي

على طاولة واحدة تنسكب قوارير التمر الهندي مع قوارير النبيذ المعفنّ بماركة عربية

على طاولة واحدة يجلس رجل يحمل في لسانه جبهة وفيلق وجيش لا تردّه علامات الاستفهام

ورجل مازال يحتلم في نومه حتى اليوم ويظنّ أن لحيته مبررّ كي تنحني له إشارات الأبجدية

على طاولة واحدة رأيت قمراً يلمع في الظلام .. ورأيت مذنباً يشتعل اليوم كي ينطفئ بعد حين



حين اجتمعّ موسى مع ربه أربعين يوماً كان هناك من طعنّ بظهره وصنع لهم عجل من ذهبّ

حين اجتمعّ السيد المسيح مع حواريه الإثنا عشر كان هناك خائن حقير اسمه يهوذا الاسخريوطي

حين اجتمعّ الرسول محمد مع كبار قريش في صلح الحديبية كان هناك من يلمزّه بأنه أميّ جاهل

حين اجتمع بشار الجعفري مع وفد الجبهات الارهابية المسلحة .. كان هناك قزم أسمه محمد علوش

لا أضع بشار الجعفري في مقام الأنبياء ...ولكنه جواب كل من قال لما يجلس هذا القدير مع هذا الأجير

التاريخ يعلمنا دوماً أن العظماء لا يصيروا عظماء من دون تضحية كي ينزلوا بعقلهم لمستوى الأغبياء

التاريخ ظالم أحياناً حين يجعل العظماء يجلسون مع الأقزام الذين يتطاولون في البنيان ويتطاولون باللسان

التاريخ لا أحترمه ولكني أحترم الجغرافيا لأنها تعطي الأقزام مساحة متر واحد في أرض تبصقهم حين موتهم



لست هنا في مقام تحليل محادثات أستانة أو ما سيفضّ عنها من نتائج أو بيانات ختامية لا وزن لها

أترك هذا الأمر لمن هو أشطر مني في تحليل الأحداث ويظهر على الإعلام كي يخدرونا ببضع تفاهات

أنا هنا كي أرصد حركة هندسية وبيانية خطيرة ترسم خطوط الطول السورية مع خطوط العرض السعودية

فحين يجلس رجل سوري مثل بشار الجعفري .. الجهبذة في علوم الدبلوماسية وحارق قلوب المعارضة المريضة

مع رجل سوري أشك في رجولته مثل محمد علوش ما زال يحبو على درج الدبلوماسية وصوته كله بكاء وصراخ

أجدني مقهوراً أجدني غاضباً أجدني لاعناً .. كل مؤتمر يساوي بين شرفاء الوطن وبين خنازير الوطن

أجدني أتساءل كيف يجلس شريف سوري يلبس بدلة محترمة يدافع عن تاريخ الشام وعن آثار الشام وعن ماء الشام

مع عميل رخيص قذرّ مأجورإرهابي يحمل الجنسية السورية ولا يلبس في المؤتمر دشداشة سعودية مع قبعة قطرية

وحين أتذكر أن حتى الأنبياء جلسوا مع أعدائهم .. أجدني أسكت وألملم صراخي أمام ما تفعله الحكومة السورية الذكية



بشار الجعفري .. هذا الحرف ينحني لرجولتك والأبجدية تصير مشلولة أمام جرأة لسانك

وكل مقالات الدنيا لن تدفع لك أجر وطنيتك أو قوميتك أو انتماؤك لتراب هذا الوطن الطاهر

لقد شربت من ماء بردى الذي عانق خلايا دمك في كل أوردتك وشرايينك وصولاً لقلبك الجميل

وغيرك باع شرفه وباع دينه وشرب من ماء زمزمّ كي يظنّ أن السعودية ستبارك وضوؤه يوما للصلاة

يا سيدي مثل هذا القزم الذي إسمه محمد علوش لا يسوى سوى أن تترك حذاؤك على طاولة المفاوضات

ياسيدي مثل هذا الأجير لأجندات الخارج لا يسوى أن تعلمه الأدب وهو تافه لم يتجاوز يوماً محوّ الأمية

يا سيدي أنت شربت ماء بردى .. ولكنه كان أطهر من ماء زمزم الذي شربه هذا الخائن كي يرتوي بالنذالة ..؟؟



-

-

-



على حافة سورية



ما نفعّ طهارة ماء زمزم

اذا ماء الوجه قد ضاع

كل مياه الأرض لنّ تطهرّ

قلباً دينه الزنا والنكاح والجماع

سورية رجالها نمور و أسوود

وأنتم مجرد خنازير مأجورة وضباع



بلال فوراني