أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - ميثم مرتضى الكناني - ثقافتنا التي تكره الجمال





اخر الافلام











المزيد.....

ثقافتنا التي تكره الجمال


ميثم مرتضى الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 13:40
المحور: كتابات ساخرة
    


ان مقدار السادية الذي نجده في البالغين لايمكن فصله عن محطات السادية الطفولية الناتجة عن ثقافة اجتماعية تسهل او تبرر للطفل ايذاء الحيوانات او تعنيفها، فلو راجعنا رسائل الفقه نجدها تعتبر اي تمثال بشري او حيواني شئ محرم ، حتى تطور الامر تدريجيا من تحريم التمثال الى كراهية الاصل، كلما سافرت في رحلة خارجية اتوقف في مدخل المطار واثناء محطة التفتيش بواسطة وحدة الكلاب البوليسية طالما سمعت افئفات وتذمرات المسافرين ليس بسبب التاخير لان عدم احترام الوقت ظاهرة عراقية بامتياز وانما بسبب نجاسة الكلاب ! الامر لاينحصر فقط بالكلب وانما يتعداه للقطط التي ينهرها اكثرنا خشية ان تلوث طعامه استنادا الى ماتجود به كتب الفقه من تحذيرات من ملوثات ك لعاب وشعر مايسمونها ذوات الارواح ، الطيور هي الاخرى ضحية نهضتنا التصحيحية حيث لايقتصر الامر على بغض سيدات المنازل للطيور بذريعة تلويثها للمكان بل تخطاه الى نظرة اجتماعية تزدري كل مربي الطيور ، دروس التربية الفنية والرياضية في كل مراحلنا المدرسية مجرد تكملة نصاب لايعبا بها بل ان اغلب مدارسنا تفتقر الى ملاعب او مراسم ، هذا اذا اعتبرنا دروس الموسيقى من المحرمات اصلا والتي تكفرها قوى الاسلام السياسي ، في ظل هكذا اجواء وتحت ثقافة ميالة للخشونة كيف لا ينمو جيل من الاشقياء والبلطجية من فصولنا الدراسية ولو بشهادات جامعية مزعومة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ميثم مرتضى الكناني

إجمالي القراءات: 229,974
المقالات المنشورة: 74
- القتل الديني ..بين التهليل والمراجعه
- فتاة في العشرين ..ومعضلة الانحياز المعرفي
- الخطر السلفي من التشميت الى التفجير
- الفلوجة الجائعة والمفجوعة
- العرب بين ديمقراطية الدراما واستبداد في الواقع
- افغانستان تسبق الصين ببرامج الفضاء
- اساليب مقاومة الاصلاح ..كما وثقها القران
- التمويل الذاتي ..سيف على الفقراء فقط
- بهذه السذاجة قرانا تاريخنا
- من ينصف الطبيب ...من زميله الطبيب
- ثقافتنا العنيفة ..من اشارات بداوتنا الكامنة
- الحاد ام ..تمرد الشباب في العراق
- العقلية العربية والعقلية الغربية ...فوارق الصراع والحل
- تفجيرات الكويت ...واسلوب زعران العشيرة
- ضياع الهوية العراقية
- لماذا اختلفت تونس ..وشذ الاخرون
- محاكمة جمال عبد الناصر ..دراميا
- معضلة السجينين ...في التحالفات السياسية العراقية
- الجيش العراقي ...بدون مستشفيات
- الدكتور زامل شياع ..نموذجا

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- أسعد عبد الرزاق في ذاكرة المسرح العراقي
- أدباء البصرة يحتفون بشعر وموسيقى طالب غالي
- الثقافة بمفهومها الحر
- أكاديمية وناشطة تدعو لتعزيز دور الإعلام ببناء السلام وجعله ث ...
- مناقشة قصة -رسول الإله- في دار الفاروق
- هاشتاغ #ماذا_لو يخلق الحدث بين الأحداث المغربية والبيجيديين ...
- قضية كديم إزيك: الجالية المغربية في ميلبورن تعرب عن تضامنها ...
- هاشتاغ #ماذا_لو يخلق الحدث بين الأحداث المغربية والبيجيديين ...
- صدور كتاب -المشهد الأدبي المصري الواقع والعوائق- لحميد عقبي ...
- سالم اليامي: صهيل الحنايا! - إيلاف

المزيد.....
كتب ودراسات
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين
- كوميديا الوهراني في سرد الرسائل والمنامات / قصي طارق

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - ميثم مرتضى الكناني - ثقافتنا التي تكره الجمال