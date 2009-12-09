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واهٍ .. واهْ


عادل سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 15:32
المحور: الادب والفن
    


عادل سعيد
واهٍ .. واهْ
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واهٍ .. واهْ
مِن هذا البيتِ؛ مُخلّعِ الأبوابِ و النوافذ
تعصفُ فيهِ الريحُ من الجِّهات المُحذوفة
واهٍ .. واهْ
و ألوانُهُ كفَرْطِ الرُمّان
يطاردُها الزمانُ
و يستحمُّ بعصيرِها المَكان
واهٍ واهٍ مِن هذا البيتِ
دعوني طافيةً في صًخَبِهِ الوادع
واهٍ من خَرابِهِ الساحِر
.. بيتي الوحيد
..................... قلْبِ حبيبي

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عادل سعيد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل سعيد - واهٍ .. واهْ