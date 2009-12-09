

عادل سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 15:32

المحور: الادب والفن









عادل سعيد

واهٍ .. واهْ

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واهٍ .. واهْ

مِن هذا البيتِ؛ مُخلّعِ الأبوابِ و النوافذ

تعصفُ فيهِ الريحُ من الجِّهات المُحذوفة

واهٍ .. واهْ

و ألوانُهُ كفَرْطِ الرُمّان

يطاردُها الزمانُ

و يستحمُّ بعصيرِها المَكان

واهٍ واهٍ مِن هذا البيتِ

دعوني طافيةً في صًخَبِهِ الوادع

واهٍ من خَرابِهِ الساحِر

.. بيتي الوحيد

..................... قلْبِ حبيبي



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