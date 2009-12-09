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شفاء الابرص


يوسف جريس شحادة
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 14:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


شفاء الأبرص
يوسف جريس شحادة
كفرياسيف_www.almohales.org
قرأنا بحسب الليترجيا يوم الأحد الموافق 51 كانون الثاني للعام 2017 هذا النص المقدس،بحسب الكنيسة الرومية الملكية الكاثوليكية.
أليس بالحري للخوري الدكتور أن يقف ويشرح ولو عبارة واحدة من النص المقدس من أن يعظ بأخلاقيات وهو رب من خالفها؟ أليس من الحري بالدكتور الخوري أن يفسر عبارة من أن يُسرع للانتهاء من القداس لملتقى الأحبة والعشاق؟
" في ذلك الزمان فيما يسوع داخل إلى قرية استقبله عشرة رجال برص توقفوا من بعيد. ورفعوا أصواتهم قائلين يا يسوع يا معلّم ارحمنا. فلمّا رآهم قال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم ذاهبون طَهروا. وان واحدا منهم لمّا رأى انه شفي رجع يمجّد الله بصوت عظيم وخرّ على وجهه عند قدميه شاكرا له.وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال له أليس العشرة قد طهروا فأين التسعة. ألم يوجد من يرجع ليمجّد الله غير هذا الأجنبي. ثمّ قال له قم وامضِ فإنّ إيمانك قد خلّصك".
+ 12 في ذلك الزمان فيما يسوع داخل إلى قرية استقبله عشرة رجال برص توقفوا من بعيد.
= داخل إلى قرية: لماذا لم يخبرنا لوقا أين وقعت هذه المعجزة؟ وما اسم القرية؟ وأي زمان هذا؟
= عشرة رجال برص: لماذا حدد نوع المرض؟ ودلالة عشرة مقارنة مع العهد القديم؟
+13 ورفعوا أصواتهم قائلين يا يسوع يا معلّم ارحمنا.
اخذ هؤلاء البرص يرفعون أصواتهم لما رأوا يسوع. لماذا؟ وهل صراخهم هذا تحذيرا ما أم تهديدا؟ وما علاقة الصراخ والشريعة الموسوية هنا؟
+ 14 فلمّا رآهم قال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم ذاهبون طَهروا.هل لم يراهم يسوع في البدء؟ لماذا قيل فلمّا؟ كيف تحدّثوا معه ونادوه إذ لم يراهم هو؟وهل رأوه أولا وهو الله لم يراهم؟
+16 _15 وان واحدا منهم لمّا رأى انه شفي رجع يمجّد الله بصوت عظيم وخرّ على وجهه عند قدميه شاكرا له.وكان سامريا.
لماذا واحد فقط؟ ولماذا السامري؟ومجّد الله؟لماذا؟ على الشفاء؟ أم لسبب آخر؟
=وكان سامريا:من هو السامري؟ وما اختلاف التوراة السامرية عنها عن اليهودية الموسوية؟
+ 18 _17 فأجاب يسوع وقال أليس العشرة قد طَهُروا فأين التسعة الم يوجد من يرجع ليمجّد الله غير هذا الأجنبي.
= أليس...فأين...الم يوجد: سلسلة من الأسئلة طرحها يسوع ،هل للاستفهام هذه الأسئلة التي طرحها الرب؟ وهل هو لا يعلم الجواب وهو الله؟
+ 19 ثم قال له قم وامضِ فان إيمانك خلّصك.
هل التسعة شفيت أجسادهم أم أنفسهم؟ما الفرق بين شفاء هذا السامري الأجنبي عن التسعة الآخرين؟
يرى القديس اوغسطينوس في هؤلاء العشرة برص معنى رمزيا...........................،
ويرى القديس البابا اتناسيوس الرسولي في رسالته الفصحية السادسة في هذا الأبرص السامري ...........................................
"أكثروا من عمل الرب كل حين"
"القافلة تسير والكلاب تنبح"
"ملعون ابن ملعون كل من ضل عن وصاياك يا رب من الاكليروس"
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يوسف جريس شحادة

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - يوسف جريس شحادة - شفاء الابرص