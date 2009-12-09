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ملاحظات حول إنجيل متىMathieu Bible


شريف عشري
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 17:33
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


إنجيل متىMathieu Bible
هو أول إنجيل قرأته وأول انجيل اتأثرت به وأثر في جدا قبل اتخاذ قرار العبور من الظلمة الى النور ...ولعله كان وقتذاك أقرب الاناجيل لقلبي لانه فى المقام الاول يخاطب عقلية اليهود وبما انى " مسلم سابق " فأكيد كنت بافكر بنفس عقلية اليهود عشان كده اتأثرت بطريقة "متى " فى الكتابة وفهمتها ببساطة وسهولة ...لاحظ أن الاسلام نسخة مكررة من ناموس موسى أو التوراة وحتلاقى أمور مشتركة كتير فى العبادات لا مجال لذكرها الآن ...حتى كلمة " ميضة " او مكان الوضوء فى الجامع حتلاقى أصلها يهودي وهو مكان كان موجود فى خيمة الاجتماع يستخدم فى الاغتسال والوضوء !! لكن هناك فارق مهم طبعا وهو ان الاسلام يخالف تماما الوصايا العشر بل يعطي فى مخالفته اياها صورة شرعية الهية كمان فالوصايا تقول لا تقتل والاسلام يجيز القتل بأوامر الهية ( يمكن لك مراجعة آيات القتال والجهاد بالبحث فى العم جوجل )
...الوصايا تقول لا تزني والاسلام يجيز الزنا تحت بنود الزيجات المختلفة انواعها (مسيار وفريند وبنطال ...الخ ) ونكاح ملكات اليمين أو الجواري والسبايا الخ الخ الخ ....
الوصايا تقول لا تكذب او لا تقول باطل والاسلام يجيز الكذب فى حالات ثلاثة .....
لا تسرق والاسلام يجيز السرقة تحت بند الغنائم والاسلاب
ماعلينا ...نحن فى غنى هنا عن شرح كيف عارض الاسلام كل الوصايا العشر و ذلك لان لكل مقام مقال ...
ما نحن بصدده الآن هو انجيل متى
إنجيل متى ليس هو أول الأناجيل المكتوبة (بالرغم انه كتب تقريبا عام 85 م اى بعد صلب وصعود الرب ) بل أن اول الاناجيل حقيقة هو انجيل مرقس الذى كان معاصرا لبطرس وشاهد الوعظة التى آمن فيها اكثر من 3000 شخص ....اذن انجيل مرقس سابق لانجيل متى من حيث زمن الكتابة وذك بخلاف ما جاء فى ترتيب الاناجيل القائم الآن فى العهد الجديد ...
وقد استخدم متى ( او جابى الضرائب أو كما كما كان يسميه الرب يسوع "بالرسول " ) انجيل مرقس من ضمن المصادرالى اعتمد عليها فى كتاب انجيله واهم ما أضافه هو :
1- أجزاء عن مولد وطفولة الرب يسوع وكذلك ظهوراته
2- خمس أحاديث أو مواعظ مهمة على رأسها الموعظة على الجبل (بما فيها من تطويبات وصلاة ربانية ووصف ليوم الدينونة الذى سيفصل فيه الرب يسوع المسيح بين الخراف والجداء أى بين المخلصين والمدانين
متى لم يكن شاهد عيان للعديد من أحداث الانجيل التي كتبها ولكنه اعتمد على أكثر من مصدر فى كتابته للانجيل أو البشارة ويمكن اجمالها فيما يلي :
1- انجيل مرقس
2- التقليد الشفاهي ( حط مليون خط تحت البند ده عشان حبايبنا البروتستانت )
3- سجل أقوال الرب يسوع المسيح والذي يسميه العلماء " Q " وهو أول حرف من كلمة Quelle وهى كلمة ألمانية بمعنى المصدر
4- سجل لأقوال الرب بالعبرية متى بنفسه دونه فى سجل خاص به ...مع أنه كتب الانجيل بتاعه باليونانية ...وده له سبب طبعا أن اليونانية آنذاك كانت اللغة الاكثر انتشارا بين اليهود او لغة العلم والمعرفة تماما مثل وضع اللغة الانجليزية بالنسبة لنا الآن .
# شريف عشري
19/01/2017م - الساعة 4:07 م





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شريف عشري

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - شريف عشري - ملاحظات حول إنجيل متىMathieu Bible