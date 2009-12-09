

يوسف جريس شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 14:14

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









الكنيسة المنقسمة



يوسف جريس شحادة

كفرياسيف_www.almohales.org

ما الأهم الانشغال بالفسق والخيانة وتكسير رؤوس وسقوط الجسد كل احد أم الإجابة على هذه الأسئلة؟ أليس هذا دلالة على غضب الله على الخوري وينعكس على الشعب؟يقول الكتاب المقدس{إذا الخوري يؤمن به ونتحداه بتصرفه}:"ومتى قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكّرت أن لأخيك شيئًا عليك فاترك قربانك على المذبح واذهب أولا واصطلح مع أخيك وتعال حينئذٍ وقدّم قربانك}هل هذا النص يطبقه الخوري أو حتى المطران؟إذا الاكليريكي الواعظ يناقضه فكيف العلماني؟

{من كتابنا القداس الإلهي}.

1_ يقول احد الآباء القديسين:" ولما يكون قد هيّأ الأواني المقدّسة بكلّ ورعٍ" أي الخوري؟أي ورع؟وهو خائن؟للبيت وللرب ؟ولتعاليم القديسين؟

2 _ الكاهن يقطع بالحربة جوانب ختم القربانة؟أي حربة وأي جوانب؟ أنت في وادٍ والحقيقة بالمحيط يا قديس؟

3 _ هل يقطع ختم القربانة من جهاته الأربع؟ لماذا يا بونا الدكتور؟ أم أن "أربعة" من باب الصدفة والمبالغ فيه كما تقول يا خوري خبير باللاهوت والعقيدة المحبة العاشقة نعم.

4 _ هل يجب إخراج الختم من وسط القربانة؟لماذا وما الدلالة لذلك والرمز؟ وماذا يقول القديس العظيم جرمانوس عن هذا الخبز؟

5 _ إذا ماذا ترمز القربانة بالكامل؟ وما يمثل ختمها؟ ماذا يرسم على الختم؟

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6 _ ماذا تعني هذه





7 _ كيف يجب أن يكون خبز التقدمة؟من القمح مع المصطكى؟ وماء الورد؟ كما يطلب خوري دك ثور؟

8 _ هل يخرج الختم مع أسفل القربانة؟ أم يجب أن نترك قشرة خفيفة من القربانة؟ ولماذا يا خبير باللاهوت وحب الخبز اللين؟

9 _ مزج الماء والخمر بالكأس؟ هل عشوائي كما يرغب الخوري بمذاقه للنبيذ صنع السيدات في المنزل؟ أم من كمية محدودة لكل منهما؟

10 _ هل توضع قطعة من اليمين؟لماذا وعلام ترمز ولمن هي؟

11 _ ما عدد الأجزاء التي يخرجها الخوري هذا إذا اخرج؟ رمزها أم العدد مبالغ فيه يا خوري

12 _ يقول احد القديسين :" محرر في الرأس السادس من الكتاب الرابع من الوصايا الرسولية حيث يقول:" أن الذين يتظاهرون بالخطايا ولا يتوبون عنها ليس أن صلواتهم لا تُقبل فقط بل يسخطون الله بها أيضا لأنهم يذكرونه بعصيانهم وقبائحهم فاطرحوا كهذه الخدمات التي هي كنبح الكلاب وأجرة الزانية لان هذين الشيئين منهي عنهما من النواميس لان اليشع النبي لم يقبل تقدمة ايزابل ولا اشياس التي من يوروبعام"

لا يمكن مرور على هذا الاقتباس الأخير دون كلمة ما لخوري كافر يخون الرب كل احد قبل وخلال وبعد القداس،قبل القداس فهو مخاصم أغلبية الرعية ويقوم بتهيئة الذبيحة الإلهية بأقل من خمسة دقائق؟ لا يقوم بقطع القربان كما وصفنا آنفا وكما يجب؟ وخلال القداس يخون تعاليم الليترجيا فلا قراءة افاشين ولا صلوات سرية لأنه يلهو بتطييب اليدين والترتيل مع السيدة وبعد القداس يلقي التحية على بعض والأكثرية لا يتحدث معها فهل هذا يسمى خوري أم نوري؟ فهل هو يخاف الله أم الله يخاف منه فهو هو يقول بفمه :"أنا زلمة حكومة ومدعوم".

13 _ انديذورون ما هو ؟

14 _ التبخير المفروض ولكن لا تبخير على ارض الواقع، علام يرمز بعد تهيئة الذبيحة والأغطية؟

15 _ لماذا يجب أن نغطي الكأس والصينية والنجم؟

16 _ رمز الأغطية ؟

{طبعا هذا الكلام ينطبق على أغلبية كنائس الروم الملكيين الكاثوليك حيث لا ليترجيا ولا حتى قداسا موحدا في أبرشية صغيرة مثل أبرشية عكا وحيفا والناصرة ونتحدى بالأمثلة الدامغة} اليوم الليتورجي في التقليد الأرثوذكسي له هيكلية ثابتة، وكل واحدة من الصلوات الطقسية مرتبة على مدار هذا اليوم في ميعادها لتشير إلى محطة هامة من مراحل التدبير الخلاصي.. فيبتدئ اليوم من "صلاة الغروب" وينتهي ب" صلاة الساعة التاسعة" ليبتدئ بعدها يوم جديد وهكذا...الغروب يشير غياب النور، إلى ظلمة الشر والخطية التي عاشت فيها البشرية قبل تجسد المسيح بسبب السقوط، ويشير وقت الغروب إلى العهد القديم، وزمن الناموس والأنبياء وانتظار حضور المسيح نور العالم وخلاص البشرية (إشارة إلى الصباح)، لذلك إجمالا في صلاة الغروب تقرا نبؤات من العهد القديم... يليها صلاة النوم ثم نصف الليل ثم السحرية وصلاة الساعة الأولى ثم القداس الإلهي ثم صلاة الساعة الثالثة ثم صلاة الساعة السادسة ثم صلاة الساعة التاسعة وهكذا...الخ. لذلك يشير شروق الشمس إلى حضور المسيح إلى العالم وتجسده من البتول في ملء الأزمنة وإتمامه الفداء بالصليب والقيامة وغلبته على الظلمة والشر... ان التلاعب بهذه البنية والهيكلية بما تتضمنه من رموز ودلالات عميقة يشوه المعنى اللاهوتي "لليوم الليتورجي".

+ لماذا يا ترى يشرع الخوري متفوها بذكر تثليث اقانيم الله لا بتوحيده ولمَ لا يبتدئ قائلا مثلا : مبارك هو الله أو مباركة هي مملكة الله؟

+ بسلام من الرب نطلب؟ لماذا لا يقول بسلام بيننا؟ ما علاقة ذلك ونص رسالة يوحنا الأولى؟

+ السينبتي الكبير { السينابتي}؟ لماذا سُميت هكذا؟تمييزا للصغير يقول بعض الخوارنة؟ولكن يا قلبي لماذا الكبير والصغير وما معنى كل منهما وما الفرق، بينهما؟

+ يسمي البعض السينا بتيات ،ايرينيكا؟ لماذا

+ أعضد وخلص وارحم واحفظنا: ماذا تعني أعضد؟ وخلص وعلاقتها باعضد؟ واحفظ وعلاقتها بسالفتيها؟

+ لماذا يذكر والدة الإله وجميع القديسين؟ لنذكر والدة الإله ؟

+ أن نودع ذواتنا وبعضنا بعضا وجميع حياتنا...." علاقتها والوصية الرسولية؟

+ بعد الانتهاء من السلاميات، يرتل الانتيفونا والمزامير،دلالة لماذا؟

+الانتيفونا من أقوال من؟الرسل ،الأنبياء؟الملائكة،القديسين؟

+ من أول من وجد الانتيفونات؟أو الانديفونات؟

+التيبيكا ما هي وما معناها لنفهم نصها؟

+ بعد ترتيل الانتيفونا يرتل يا كلمة الله الابن الوحيد، لماذا تتلى؟

+المزامير ماذا تعلمنا ولماذا نتلوها؟

+بعد ترتيل التيبيكا أو النتيفونا الثالثة نستغيث بابن الله قائلين :خلصنا يا بان الله" إشرح بالتفصيل.

+ يتبع الايصودون،ماذا يصوّر لنا؟

+ عند دخول الخوري المفروض أن يقول:" هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا..." ما علاقة هذا النص ونص بولس الرسول؟ وداود النبي؟

+ نسجد،نحني ركبنا دلالة ؟

+صوفيا اورثي؟تعني معناها؟ ونص يوحنا؟

+ ترتيل التريصاجيون يشير إلى ماذا؟

+ مصدر وخلفية:" قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت....".؟

+ في وقت ترتيل التسبيح المثلث تقديسه من المرتلين يتلو الكاهن داخل الهيكل أفشين سرا؟ما هو ولماذا سرا؟

"أكثروا من عمل الرب كل حين"

"ملعون ابن ملعون كل من ضل عن وصاياك يا رب من الاكليروس"

" القافلة تسير والكلاب تنبح"



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