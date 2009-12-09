

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 19:30

المحور: دراسات وابحاث قانونية









تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي

مرحلة التوضيح وعلينا التوجه لإسترجاع المشروعية

1-2

رأي مطروح للنقاش بتاريخ 6/5/2015

الإدخاروالبنوك السيادية ؛ لمصلحة المواطن

تشريع سهم لكل مواطن مساهمة في البنوك

من أجل تمويل العمل والسكن والتنمية المستدامة

وركيزة للضمان الاجتماعي والصحي وحق الاجيال

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

Airworkshop501@yahoo.com



شكرا لكم أيها السادة الأفاضل

والمطلوب المشاركة في النقاش مع بعض معارفكم بالفيس

النقاش بالماائدة المستديرة بموقع وعلى الهواء

وهي الطريقة الممكنة لتفاعل المجتمع وخلق وعي مجتمعي



الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي



في الواقع العنوان والبوستر ورابط الموضوع يشكلان وحدة موضوعية لمضامين الدستور



كيف ومن أين نبدأ لقضايا المجتمع

نبدأ دستوريا لمكافحة الفقر وحق المواطن



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=543748



والان نبدأ بشرح المواد الدستورية التي جاءت بالرابط



المقصود المواطن ( المواطن –الموظف – المتقاعد ) ونوضح المواد الدستورية بمجاميع سريعا



( 111-112 – 27-23-50 ) 111 و112) المقصود الثروات وعائديتها وعي ملك جميع العراقيين يقتسموها بالتساوي والمادة 27يجب الحفاظ على المال العام - ملكية المواطن وتشريع كيفية التصرف به ( لحد الان لم يشرع لهذه المادة وهي بغاية الاهمية ؛ و(المادة -50 ) المال العام وجاء تخصيصا وبكل وضوح الملكية تعود للفرد والعائلة والمجتمع لايجوز التصرف بها

والمادة (23 ) حق الملكية لايجوز التصرف لغيرمالكه إلا بتعويض عادل وله حف المنفعة

المجموعة (25-26 ) تنمية الموارد المالية وتدويرها بنشاطات إقتصادية لتنويع الموارد .

المجموعة ( 22-28-29-30- لغاية 36 ) منفعة المالك واجبةا لتشريع لضمان كرامة عيشه لتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي والتعليم وكل مادة لها منفعة بذاتها .

المجموعة ( 2-ج ؛5؛14 ؛19- سابعا ؛46 العمل وفق قانون ( المشروعية وبدونها باطلا )

والمواد (13-93 ) منهما نتعرف على مشروعية الاجراء او التشريع ونستعيدهما بالمادة 93

هذا ونستعين بمواد القوانين الموضوعية والقانونية ومثلا لها القانون المدني والاثبات للتقاضي