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تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي مرحلة التوضيح وعلينا التوجه لإسترجاع المشروعية


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 19:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي
مرحلة التوضيح وعلينا التوجه لإسترجاع المشروعية
1-2
رأي مطروح للنقاش بتاريخ 6/5/2015
الإدخاروالبنوك السيادية ؛ لمصلحة المواطن
تشريع سهم لكل مواطن مساهمة في البنوك
من أجل تمويل العمل والسكن والتنمية المستدامة
وركيزة للضمان الاجتماعي والصحي وحق الاجيال
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
Airworkshop501@yahoo.com

شكرا لكم أيها السادة الأفاضل
والمطلوب المشاركة في النقاش مع بعض معارفكم بالفيس
النقاش بالماائدة المستديرة بموقع وعلى الهواء
وهي الطريقة الممكنة لتفاعل المجتمع وخلق وعي مجتمعي

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

في الواقع العنوان والبوستر ورابط الموضوع يشكلان وحدة موضوعية لمضامين الدستور

كيف ومن أين نبدأ لقضايا المجتمع
نبدأ دستوريا لمكافحة الفقر وحق المواطن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=543748

والان نبدأ بشرح المواد الدستورية التي جاءت بالرابط

المقصود المواطن ( المواطن –الموظف – المتقاعد ) ونوضح المواد الدستورية بمجاميع سريعا

( 111-112 – 27-23-50 ) 111 و112) المقصود الثروات وعائديتها وعي ملك جميع العراقيين يقتسموها بالتساوي والمادة 27يجب الحفاظ على المال العام - ملكية المواطن وتشريع كيفية التصرف به ( لحد الان لم يشرع لهذه المادة وهي بغاية الاهمية ؛ و(المادة -50 ) المال العام وجاء تخصيصا وبكل وضوح الملكية تعود للفرد والعائلة والمجتمع لايجوز التصرف بها
والمادة (23 ) حق الملكية لايجوز التصرف لغيرمالكه إلا بتعويض عادل وله حف المنفعة
المجموعة (25-26 ) تنمية الموارد المالية وتدويرها بنشاطات إقتصادية لتنويع الموارد .
المجموعة ( 22-28-29-30- لغاية 36 ) منفعة المالك واجبةا لتشريع لضمان كرامة عيشه لتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي والتعليم وكل مادة لها منفعة بذاتها .
المجموعة ( 2-ج ؛5؛14 ؛19- سابعا ؛46 العمل وفق قانون ( المشروعية وبدونها باطلا )
والمواد (13-93 ) منهما نتعرف على مشروعية الاجراء او التشريع ونستعيدهما بالمادة 93
هذا ونستعين بمواد القوانين الموضوعية والقانونية ومثلا لها القانون المدني والاثبات للتقاضي





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محمد صبيح البلادي

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي مرحلة التوضيح وعلينا التوجه لإسترجاع المشروعية