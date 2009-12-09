

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 00:14

المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات









أسباب ضعف الطالب في اللغة انكليزية

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محمد صبيح البلادي



لاشك تعلم أي مادة تتطلب الادراك والوضوح ؛ ولغاية بداية السبعينات كان التعليم يدرس وفق سبل الادراك ؛ وخاصةً تعليم الابجدية بطر يقة التهجي والحساب ( الرياضيات ) منذ الصف الاول حفظ العمليات الاربعة عن الطريق الذهني للدقائق الأولى بحيث تتم عملية الجمع والطرح والضرب القسمة جوابا ذهنيا سريعا ؛ تحقق لهم لغاية المرحلة الابتدائية قدرة عالية للعمليات الاربعة وحل المسألة الحسابية ذات ثلاث او اربعة خطوات سريعا ؛ حيث القدرة العالية السريعة لعمليات الطرح والجمع والضرب والقسمة نتيجة التدريب الذهني؛ بعد الستينات وبداية السبعينات اصبح الطالب ضعيف القدرة بجدول الضرب وما يقابلها القسمة ؛ وفي عمليتي الجمع والطرح يستعين باصابعه ويتلكأ بالنتيجة ؛ والحال في اللغة العربية ؛ جاءت تعليمات الوزارة بترك التهجي والاخذ بإسلوب الصورية والمقطعية ؛ افقدت المتعلم معرفة الحروف وتمييزها ؛ وادت لضعف القراءة وادراك المعنى.



وجميعنا يعلم ولحد الآن أهمية تعلم قواعد اللغة العربية لسلامة التحدث والكتابة وفق القواعد المطلوبة .

وهكذا عند تعلم اللغة الانكليزية ؛ منذ اربعينات بل ثلاثينات القرن الماضي ؛ كان تعليم اللغة الانكليزية وفق منهج وإسلوب أكسفورد نشير لها الان سريعا ؛ ولاحقا ندخل بتفاصيل ودقة كيفية تعلمها بإدراك ووضوح وخروج طالب الاعدادية مستوعبا اللغة وخاصة طلاب البعثات ؛ وبتدريب وممارسة لأستعمالها يتأقلم في محيطها