أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - قراءات في عالم الكتب و المطبوعات - محمد صبيح البلادي - أسباب ضعف الطالب في اللغة انكليزية 1-2





اخر الافلام











المزيد.....

أسباب ضعف الطالب في اللغة انكليزية 1-2


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 00:14
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    


أسباب ضعف الطالب في اللغة انكليزية
1-2
محمد صبيح البلادي

لاشك تعلم أي مادة تتطلب الادراك والوضوح ؛ ولغاية بداية السبعينات كان التعليم يدرس وفق سبل الادراك ؛ وخاصةً تعليم الابجدية بطر يقة التهجي والحساب ( الرياضيات ) منذ الصف الاول حفظ العمليات الاربعة عن الطريق الذهني للدقائق الأولى بحيث تتم عملية الجمع والطرح والضرب القسمة جوابا ذهنيا سريعا ؛ تحقق لهم لغاية المرحلة الابتدائية قدرة عالية للعمليات الاربعة وحل المسألة الحسابية ذات ثلاث او اربعة خطوات سريعا ؛ حيث القدرة العالية السريعة لعمليات الطرح والجمع والضرب والقسمة نتيجة التدريب الذهني؛ بعد الستينات وبداية السبعينات اصبح الطالب ضعيف القدرة بجدول الضرب وما يقابلها القسمة ؛ وفي عمليتي الجمع والطرح يستعين باصابعه ويتلكأ بالنتيجة ؛ والحال في اللغة العربية ؛ جاءت تعليمات الوزارة بترك التهجي والاخذ بإسلوب الصورية والمقطعية ؛ افقدت المتعلم معرفة الحروف وتمييزها ؛ وادت لضعف القراءة وادراك المعنى.

وجميعنا يعلم ولحد الآن أهمية تعلم قواعد اللغة العربية لسلامة التحدث والكتابة وفق القواعد المطلوبة .
وهكذا عند تعلم اللغة الانكليزية ؛ منذ اربعينات بل ثلاثينات القرن الماضي ؛ كان تعليم اللغة الانكليزية وفق منهج وإسلوب أكسفورد نشير لها الان سريعا ؛ ولاحقا ندخل بتفاصيل ودقة كيفية تعلمها بإدراك ووضوح وخروج طالب الاعدادية مستوعبا اللغة وخاصة طلاب البعثات ؛ وبتدريب وممارسة لأستعمالها يتأقلم في محيطها





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد صبيح البلادي

إجمالي القراءات: 1,488,670
المقالات المنشورة: 669
- مظلومية المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياعحقهم المكتسب من قبل ...
- تشريعات المواطن والوظيفة والتقاعد باطلة لإستنادها لإجراءات إ ...
- قضية للنقاش
- مكافحة الفقر يتطلب تنفيذ تشريعات المواطن الدستورية 4- مفتوح ...
- كيف تتعامل السلطة و المجتمع ومنظماته بدراسة ونقاش أسباب إفقا ...
- كيف تتعامل هيئة التقاعد مع تزوير وسرقة رواتب المتقاعدين دراس ...
- كيف تتعامل هيئة التقاعد مع تزوير وسرقة رواتب المتقاعدين دراس ...
- كيف ومن أين نبدأ لقضايا المجتمع نبدأ دستوريا لمكافحة الفقر و ...
- كافة إستحقاقات المجتمع قضى لها القضاء والاخرى جاءت بأحكام ال ...
- العراق العجيب ! ليس لمنظماته من مجيب رغم التجاوز على الحقوق ...
- المطلوب تغيير وسيلة العمل الجمعي بموائد مستديرة حضورية وعلى ...
- الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون والدستور؛يجب م ...
- الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون والدستوروالقضا ...
- المائدة المستديرة والمنتدى العراقي ؛من ينقذ المواطن من الإجر ...
- المائدة المستديرة والمنتدى الوطني للدفاع عن الحقوق الدستورية ...
- المنتدى العراقي الوطني للدفاع عن الحقوق الدستورية صندوق الاج ...
- كيفية العمل بالمائدة المستديرة والمناقشة على الهواء(1)
- نقاشات المائدة المستديرة التركيز على معيشة المواطن وعلاقة (ا ...
- المائدة المستديرة مناقشة دستورية على الهواء التجاوزعلى مستحق ...
- ألإستقطاعات التقاعدية للصندوق تامين لتقاعد الموظف نقاشها بال ...

المزيد.....


أخبار عامة
- ترامب حول روسيا.. النووي مقابل رفع العقوبات
- وزيرة إسبانية ترتدي تنورة قصيرة في السعودية
- مصر تحبس أنفاسها.. -الإدارية العليا- تحسم ملف -تيران وصنافير ...
- مقتل 4 جنود يمنيين بهجوم لـ”القاعدة” جنوب اليمن
- استمرار الاحتجاجات في مدينة قفصة جنوبي تونس
- الفلسطينيون: مؤتمر باريس فرصة أخيرة لإنعاش عملية للسلام
- نتانياهو : مؤتمر باريس عبثي
- قطاع غزة.. استمرار الاحتجاجات بسبب انقطاع الكهرباء
- بعد خسارة يوفنتوس.. الكالتشيو فوق صفيح ساخن
- موناكو ينتزع صدارة الدوري الفرنسي

المزيد.....
كتب ودراسات
- الأعداد العشر لصحيفة الحب وجود والوجود معرفة الالكترونية (فك ... / ريبر هبون
- صحن الجن / عادل الامين
- لا يمكن الدفاع عن الطائرات المسيرة القاتلة أخلاقياً / فضيلة يوسف
- الاقتصاد السياسي للفئات الرثة الحاكمة في العراق / كاظم حبيب
- ملخص كتاب: ثقافة التنمية، دراسة في أثر الرواسب الثقافية على ... / عبد الكريم جندي
- قراءة ميتا- نقدية في كتاب -في نظرية الأدب: محتوى الشكل، مساه ... / علاء عبد الهادي
- مقدمة كتاب يهود العراق والمواطنة المنتزعة / كاظم حبيب
- قراءة في كتاب -من يزرع الريح... - للدكتور ميخائيل لودرز - ال ... / كاظم حبيب
- تلخيص كتاب : من الذي دفع للزمار ؟ الحرب الباردة الثقافية الم ... / غازي الصوراني
- تلخيص كتاب: نظرة ثانية إلى القومية العربية / غازي الصوراني

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - قراءات في عالم الكتب و المطبوعات - محمد صبيح البلادي - أسباب ضعف الطالب في اللغة انكليزية 1-2