أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الصناعة والزراعة - علجية عيش - شركة فور إيفر forever تفتح مكاتب لها في الجزائر





اخر الافلام











المزيد.....

شركة فور إيفر forever تفتح مكاتب لها في الجزائر


علجية عيش
الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 09:49
المحور: الصناعة والزراعة
    


عرض شريط فيديو حول طرق تحويل مادة "الصّبار" إلى دواء ومكمل غذائي

تمكنت شركة فور إيفر من توسيع نشاطها عبر العالم، من خلال فتح فروع لها، حيث فتحت عدة مكاتب لها في الجزائر، و استطاعت من استقطاب مناجير بكفاءات عالية ، استطاعوا تسويق منتوجها و التعريف بما تقدمه من خدمات لصالح المرضى، مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة الشباب، و قد استفاد شباب من كلا الجنسين و من مختلف الأعمار على دورة تكوينية في مجال التسويق ( الماركوتينغ) نظمها مكتب أعمال تابع للشركة الواقع مقره بمدينة قسنطينة ( شرق الجزائر) ، و لقيت الدورة التكوينية استحسان الشباب، و هم يستمعون إلى تجارب "مناجير" في هذا المجال، و حسب منشط الدورة و هو مختص في ترقية الموارد البشرية فإن الهدف من الدورة التكوينية تشجيع الشباب على دخول عالم الاستثمار و مجال التسويق لتحسين مداخيلهم، و انفتاحهم على العالم الخارجي
و تعود شركة فورإيفر forever لمؤسسها راكس مونغان فوند في جنوب إفريقيا، مقرها في مدينة أريزونا، و اعتمدت من طرف المنظمة العالمية للألوفير، و تمكن مؤسسها من توسيع مجال نشاطه في إنتاج "الصبّار" و هي اليوم مهيكلة في 155 دولة ، و انضمت إليها الجزائر منذ خمس سنوات، و قد تلقى المشاركون في الدورة التكوينية أهم المنتوجات التي تصنعها الشركة من مادة "الصبار " و كيفية تحويل هذه المادة إلى دواء و مكمل غذائي، و منتوجات أخرى متنوعة بحكم ما يحتويه الصبار من فوائد صحية، حيث يعالج مختلف الأمراض العادية و المزمنة، و أمراض الجهاز التناسلي، و شرح المناجير حسان بوشبتول و الياس جيملي تقنيات البيع، و المراحل التي تبنتها الشركة في الانتقال من البيع التقليدي إلى البيع المباشر مع الشبكات التي فتحتها في الدول الشريكة، و كيف ينتقل المناجير من مناجير سنيور و مناجير إيسور إلى مناجير سفير، و هي صفات تمنح للمناجير الذي يحقق أكبر مبيعات للمنتوجات التي تصنعها الشركة سواء كانت أدوية أو مكملات غذائية.
علجية عيش





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
علجية عيش

إجمالي القراءات: 213,791
المقالات المنشورة: 101
- -شباب- يعرضون تجاربهم في مجال -التسويق و الاستثمار-
- عائلات في العراء تواجه مصيرا مجهولا و أطفال في خطر
- تنسيقية المؤسسات الجامعية: غياب الإنترنت و نقص خطوط الهاتف ه ...
- حديث القبور...
- دنيس هوليداي.. شهادة حيّة عن عملية الإبادة للشّعب العراقي
- العالم غَدًا .. عالم بلا رجال..
- -الريع البترولي- إحدى العقبات في فشل -اللامركزية- في الجزائر
- مجاهدون يستعرضون المراحل التي مرت بها الجزائر من -الثورة- ال ...
- من يصنع الوعي الشعبي؟
- أنتمْ من أنتمْ..؟ ..
- الرئيس هواري بومدين في لقاء -إيفران- 1969: الصحراء الغربية ل ...
- رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة: الأحزاب الإسلامية في الجزائر ...
- -التوارق- و صراع -الأقليات-
- أحزاب تبحث عن تحالفات لدخول معترك التشريعيات المقبلة
- الغراب علّم ابن آدم كيف يوارى جثة أخيه في التراب
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف) تنظم ورشات تكوينية ل ...
- أزمة -المشاركة السياسية- وسعت من ظاهرة -الاغتراب السياسي- في ...
- أيها العربي.. ماذا تعرف عن المغرب العربي؟
- سفير العراق بالجزائر يفرض عقوبات تعسفية على الكاتب و الإعلام ...
- مجموعة -العقلاء- لدى الإتحاد الأوروبي: حان الوقت لكي تلعب ال ...

المزيد.....


أخبار عامة
- مباشر.. معارض: موعد عقد أستانا يتوقف على الالتزام بهدنة 10 أ ...
- تجدد الاشتباكات في بنقردان تزامنا مع تواصل المحادثات بين تون ...
- غارديان: الديمقراطية الأميركية أكثر من مجرد انتخابات
- اختفاء المشتبه بتسريبه التقرير المثير حول ترمب
- (داعش) استخدم ألغاماً -شديدة الخطورة والحساسية- بالمناطق الم ...
- العطواني: محافظ بغداد فوجئ بمعلوماتنا عن بناية الجوازات ولم ...
- التجارة توضح كل ما يتعلق بشحنة الأرز الهندي وتؤشر استهدافا س ...
- جهاز مكافحة الارهاب يقتحم جامعة الموصل
- داعش يفجر الجسور لإعاقة تقدم القوات العراقية
- مشاعر الخوف والفقد تهيمن على مناطق استعادتها القوات العراقية ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- حتمية التصنيع في مصر / إلهامي الميرغني
- تبادل حرّ أم تبادل لا متكافئ : -إتّفاق التّبادل الحرّ الشّام ... / عبدالله بنسعد
- تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الطريقة الرشيدة للتنمية ا ... / احمد موكرياني
- دعم الزراعة فى العالم المعاصر / سمير أمين
- مستقبل الزراعة فى العالم / سمير أمين
- ادارة المواد في المخازن ونقلها / خليل الشيخة
- قاموس الكلمات الشائعة في اللغة الانجليزية / عيد فتحي
- بناء مصر / غادة عبد المنعم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الصناعة والزراعة - علجية عيش - شركة فور إيفر forever تفتح مكاتب لها في الجزائر