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قضية للنقاش


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 09:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


محمد صبيح البلادي


Alhur Alhag Ali
الفرق بين الدعاوى الشخصية والدعوى العينية تم طرح المضمون من قبل السيدالحر
الدعوى الشخصية هي تلك التي ترفع حماية لحق شخصي، والحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين يلزم بمقتضاها أحدهما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل لصالح الشخص الآخر، ومثال ذلك دعاوي الديون ودعاوي المسؤولية والدعاوي الناشئة عن العقود.
وأما الدعوى العينية فهي الدعاوى التي ترفع لحماية حق عيني، والحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص على عين من الأعيان منقولاً أو عقاراً، ومثالها دعوى الملكية وما يتفرع عنها من الحقوق العينية الأصلية كالانتفاع والارتفاق ودعوى الرهن.وأهمية التفرقة تكمن في تحديد المدعى عليه في الدعوى، فهو في الدعوى الشخصية يكون الملتزم في الحق الشخصي وهو معلوم دائماً، أما في الدعاوى العينية فيكون المدعى عليه فيها كل من يعتدي على الحق العيني أياً كان هذا الشخص.
التعليقات

عيسى رنجي الجبوري احسنت استاذ

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال سؤال لوسمحت إذا تحقق خطأ لإجراء حكومي على الحق العيني وتم الاعتراف من الجهة المسببة ؛ بأن ذلك الاجراء جاء سهوا ؛ وتم حجب المنفعة على العين لمدة ثلاثون عاما ؛ وفي الاجراء التشريعي يشرع على المتجاوز عليه دفع عن الترميم ؛ والعين ليست تحت تصرفه وقد فاتت منفعة العين مما يتحققه من مبالع أيجار ( المنفعة ) فهل يحق المطالبة عن المنفعة وعن التشريع غير المتوافق مع حق الملكية ؛إضافةً للضررالشخصي
إضافة لماذا تحجم المنظمات الحقوقية كنقابة المحامين الردعلى التشريعات غير الدستورية وغير المتوافقة مع احكام القانون المدني ولاتنظر لقرارات المحكمة العليا الصادرة منها صراحةً بأنه ليس من إختصاص المحكمة العليا النظر للقرارات القضائية الصادرة من هيئة نزاعات الملكية وهي ليست من ‘إختصاصها وكما جاء بالمادة 93 الدستورية ؛ والمعني هنا المادة 25 من قانون رقم 13 لسنة 2010 ؛ ولماذا هيئة نزاع الملكية لاتلتزم بذلك وتصر على إلغاء الاضافات بالاثر الرجعي رغم جاء أستحقاق البعض سابقا للقرار ورغم بيان عدم أختصاصها والاصرارعلى حذف الاضافات والاصرار يعتبر مخالف للشرعية والحكم الصادر ؛ إضافة لتأخير تنفيذ القرار وما يسببه لاضرار مالية من جراء التأخير متذرعةُ بصحة الصدور





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محمد صبيح البلادي

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - قضية للنقاش