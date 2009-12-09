

علجية عيش

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 04:30

المحور: الصناعة والزراعة









عرض شريط فيديو حول طرق تحويل مادة "الصّبار" إلى دواء ومكمل غذائي





استفاد شباب من كلا الجنسية و من مختلف الأعمار على دورة تكوينية في مجال التسويق ( الماركوتينغ) نظمها مكتب أعمال تابع لشركة "فور إيفر" الواقع مقره بمدينة قسنطينة ( شرق الجزائر) ، و لقيت الدورة التكوينية استحسان الشباب، و هم يستمعون إلى تجارب "مناجير" في هذا المجال، و حسب منشط الدورة و هو مختص في ترقية الموارد البشرية فإن الهدف من الدورة التكوينية تشجيع الشباب على دخول عالم الاستثمار و مجال التسويق لتحسين مداخيلهم، و انفتاحهم على العالم الخارجي

و تعود شركة فورإيفر forever لمؤسسها راكس مونغان فوند في جنوب إفريقيا، مقرها في مدينة أريزونا، و اعتمدت من طرف المنظمة العالمية للألوفير، و تمكن مؤسسها من توسيع مجال نشاطه في إنتاج "الصبّار" و هي اليوم مهيكلة في 155 دولة ، و انضمت إليها الجزائر منذ خمس سنوات، و قد تلقى المشاركون في الدورة التكوينية أهم المنتوجات التي تصنعها الشركة من مادة "الصبار " و كيفية تحويل هذه المادة إلى دواء و مكمل غذائي، و منتوجات أخرى متنوعة بحكم ما يحتويه الصبار من فوائد صحية، حيث يعالج مختلف الأمراض العادية و المزمنة، و أمراض الجهاز التناسلي، و شرح المناجير حسان بوشبتول و الياس جيملي تقنيات البيع، و المراحل التي تبنتها الشركة في الانتقال من البيع التقليدي إلى البيع المباشر مع الشبكات التي فتحتها في الدول الشريكة، و كيف ينتقل المناجير من مناجير سنيور و مناجير إيسور إلى مناجير سفير، و هي صفات تمنح للمناجير الذي يحقق أكبر مبيعات للمنتوجات التي تصنعها الشركة سواء كانت أدوية أو مكملات غذائية.

علجية عيش