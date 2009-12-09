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لكِ، وللبلور الأزق..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 18:54
المحور: الادب والفن
    


أشياء...
من جراء مطر
ودمعة على صفحة زيت،
لم أعد أتذكرها.
أما تهشمت ، وأما ولت
لم يتبق من وضوحها
غير دهليز من أحايين متواضعة،
عدا تلك النضيدة الموحية بالتقهقر
هي ما تبقى منك في المطبخ
بعض عطركِ الارخبيلي
ومجموعة أكواب
بلونها البلوري الأزرق،
وأسطورة شاي
كنتِ تعدينها على مساءِ ريقي
وأخوية السلاميات.
أشياء كثيرة اندرجت كما حصران بالية
تدحرجت كما فتات حصى بركانية قديمة
أو قطرات مظللة
على منديل مهجور.
لم يتبق غير السكون
ولمحة متأينة..
أكرم ما يتركه قناع النسيان:
في ذاك المساء
بينما ترسمين وجهك بعينيّ
كنتِ ترفعين بين كل لحظتين
خصلة من رائحة الأبنوس
عن بحيرة عينيك.
.......
2015





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - لكِ، وللبلور الأزق..