

ميادة المبارك

الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 00:11

المحور: الادب والفن









_ نبضة _

حينَ دقَّ النبض

تسابقت الأقدام عَدواً فوق ترانيم الخطوات

أحتوي الأرض عشقاً بكفيَّ

لينثال الربيع زهواً عاطراً يدفئ جنبات الهوى

يهفو لقاؤنا نرجس الدقائقِ متغنجاً

لأغرف من إكسيرها مدّاً وجزراً ينادم الوقت

أمضي قُدما نحو ضوئها المشتاق

ورؤى الأبجدية يرددني

حرفاً يبحثُ عن كواكبَ دّوارةً تلج القصيد

يُخربش حيرتي الصامتة

يُعللني ببعضٍ من جنائن الأمنيات المؤجلة

فأُعلن الحرب قصراً

على سفحِ حلمٍ شارد

تاسره الغواية