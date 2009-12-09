أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - الدخول إلى قلب المدينة ح1





اخر الافلام











المزيد.....

الدخول إلى قلب المدينة ح1


عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5390 - 2017 / 1 / 2 - 00:11
المحور: الادب والفن
    


الدخول إلى قلب المدينة ح1



المدن التي تناغي التاريخ وتكتب لها قصة منفردة في سفر خالدة هي تلك الكيانات التي يبنيها الإنسان الأصيل الذي يرسم ملامحه على كل تفاصيل واقع المكان، ويرسم في كل تفصيله حكاية مستقلة حتى أنك عندما تقرأ جزء من الحكاية تأتيك الصور متلاحقة عن هذا الإنسان الباني المجيد، وكلما كان هذا الإنسان يؤمن بالأوان ويستمتع بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة ولا يترك أثر دون بصمة منه كان أصيلا بمعنى أنه لا يغادر المكان فقط عندما يتجدد أو تتجدد الأزمنة والدهور.
من هذه المدن التي يعشقها العقل والقلب مدينة القاهرة التي تجد في كل حجر بني فيها أو نقش على جدرانها حكاية تمتد لعمق عمق الإنسان، لقد رأيت على جدران وبيوت وشوارع هذه المدينة العظيمة كم العرق والدم والألم والحب والهيام الذي جاد به المصري وكأنه بغني لعشيقته وحبه الذي كتب بنفسه قدر خلودها، رأيت في وجه هذا الشعب كل تأريخ الإنسان من محطته الأولى ولليوم، هذه المشاهد هي واحدة في المقهى في الفندق في الجيزة وشارع الهرم، في الدقي وخان الخليلي ومقهى المعلم الفيشاوي، في وجوه الأطفال الشياب النساء الأغنياء الفقراء وكل من تكلم بلهجتك يا مصر، وجدت أثار التاريخ والحاضر ومزيد من الألم مزيد من الأمل مع ضجيج الحياة الذي لا ينتهي ولا يسكن لأن القاهرة لا تنام ولا تسكن ولا تهدأ في عز ما أصابها من ظلم بعض من لا يحب الحياة.
من نافذة الطائرة التي أقلتنا من مطار بغداد صوب مدينة المعتز بالله وحكاياتها التي تشبه الخرافة أحيانا كنت أنظر لأستكشف أول ملامح مدينة دغدغت مشاعري في أول أيام الشباب وتحديدا عام 1967 وكأنني أريد أن أزيح عنها ذلك الثقل الذي أثقل ظهرها وهي تأن من الخيانة ولكنها لا تئن من وجع، فالقاهرة تتوجع ولكن دون أن يسمع لا صاحب ولا صديق ولا عدو أنينها، هي هكذا مثل كل أم مصرية من صعيد مصر الجواني حنى شواطئ البحر المتوسط، الأم المصرية عندما تفجع أو تثكل لا تبكي فزعة ولا تصرخ صراخ الثكالى لأنها لا تريد أن تنهار أو يبان عليها كسر، المهم كنت أراقب المشهد من علة وتقترب دقات قلبي وتتأزم كلما دنونا نحو أرض فرعون الأول، فرعون الذي سجل في كتاب الرب أشكالا من الحضور قد لا يضاهيه أحد من مساحة مهمة.
وأنا أبصر من النافذة رأيت مدينة حديثة ومساحات واسعة وأبنية عمرانية لم أقرأها أو أشاهدها من قبل في كل ما وصلنا من تصوير لمدينة تعج بالملايين من شعب بهية، أم طرحة وجلابية، رويدا رويدا نزلنا بسلام ودخلنا أم الدنيا سالمين غانمين والمساء بدأ يقترب من أجله، وحملنا أنفسنا وخرجنا من الطائر الأزرق الذي أقلنا لنجد فتية من أهل مصر ينتظروننا وكأنهم على موعد مع أحبة أشتاقوا لهم وأشتقنا لهم، دقائق قليلة وكل شيء أنجز ولأول مرة لم أخشى السلطات الأمنية في مطار عربي وهي تحدق بوجهي مع كل (عراقي) أنجز الشباب كل شيء ودعونا للأنتقال لصالة الحقائب والأنطلاق إلى مقر الإقامة، محمد أبو جاسم الذي يكلمنا بلهجة خليط من العراقية والمصرية في محاولة منه لكسب ودنا وتلطيف الجو وأمتصاص التعب الذي لازمنا من سفر أمتد لنا من ساعات الفجر الأولى من أخر يوم في عامنا المنصرم، مازحنا وتمنى لنا منهاجا جميلا خلط فيه بين المتعة والتسوق وزيارة الأماكن الدينية، كان محمد مصريا حقيقيا بكل كرمه وبساطته وطيبة شعب نصفع التاريخي فرعوني ونصفه الثاني عربي من تلك الجحافل التي وردت أرض الفسطاط لتنشئ أول إمارة إسلامية عرفها الفراعنة في تاريخهم المجيد.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عباس علي العلي

إجمالي القراءات: 4,083,089
المقالات المنشورة: 1,581
- أزمة الهوية الدينية ... الألحاد والتكفير
- رسالة من الفرات إلى النيل النبيل
- الخوف والتردد في نقد التابو (المحرم المقدس) ودوره في تحرير ا ...
- حوار صامت 33 الأخير
- حوار صامت 32
- بين الحرية السياسية وحقوق الإنسان نقتل مرتين
- صوت الصمت العالي
- حوار صامت 31
- حوار صامت 30
- حوار صامت 29
- حوار 28
- حوار صامت 27
- زهرة مدائن النور
- حوار صامت 25
- حوار صامت 26
- حوار صامت 24
- حوار صامت 23
- نستنسخ خيبتنا لنموت
- حوار صامت22
- حوار صامت21

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- المغرب يندد بالهجوم الإرهابي على “سوق بغداد”
- شوقي مسلماني: الرمل يرثُ الرمل - إيلاف
- من كان يكتب لصدام حسين الروايات؟
- التشكيلية ندى عسكر في معرضها المقبل:
- مسرحية يقول لي شيئآ لفرقة مكسيم غوركي الالمانية في ستوكهولم ...
- مسيحيو سوريا يطالبون بنشر ثقافة السلام
- رسوم متحركة تحكي قصص الجزائر
- ضحايا مغاربة في اعتداء اسطنبول: إحداث خلية أزمة بأنقرة واسطن ...
- ريتشارد كويست والممثلة كاثي غريفين يتبادلان قبلة العام الجدي ...
- ثقافة التعامل مع الاصدقاء والاعداء

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - الدخول إلى قلب المدينة ح1