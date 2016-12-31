

زكريا كردي

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 19:40

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









رأي وأمنية للعام 2017

بأن تكون الساحة الفكرية هي الجبهة الأهم التي يجب أن تشتعل في سوريا الجديدة القادمة ..

فاما نهضة وإنتصار لفكر علماني واعٍ مُقتدر، يشيع التسامح الأمثل ويذيع التعددية الدينية الأقبل، ويعمل بصدق على نبذ الطائفية في الأفهام ، ويفرض سيادة القانون على الجميع، ساعياً الى ترسيخ الفكر العلمي والمدني في عقول الناشئة السورية. ..

واما بغضة وإنتشار لفكر غيبيّ مُستتر، يقف عند حدود اللغو ،ويعتمد سبل الفساد الأسهل ، أو يجتهد بأفانين القهر والخوف ، كوسيلة وحيدة لابقاء الهيمنة وسطوة ناموس الرعب،

وبالتالي ، سيتم الإبقاء على جمر الإرهاب وتكريس الجهل المقدس وبعث ثقافة الكراهية ، من تحت رماد الفكر الديني الوهابي والاقصائي وغيره ..

وعندئذ، سيتعين علينا في يومٍ قريبٍ جداً ،

أن نعيدَ كَرَّةَ الخراب في وطننا، وتدمير ما قد نشيد ثانية في حواضرنا ، ومن ثم العودة إلى مواجهة غول التطرف، وتفشّي شراسة العنف مُجدداً بين أبنائنا،

ولكن - هذه المرة وبكل تأكيد - بشكل أشدُّ فتكاً وأكثر وحشية مما فات ..



31-12-2016