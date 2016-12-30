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رسو الأنواء..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 15:45
المحور: الادب والفن
    


أدفع بالتي هي تأتي
وقل : أنتِ مدعوة لنبات الاجناس
وسترين ما فقدنا.
في حوزتنا بضع عمر
وأرجوحة مستعجلة
تدنيك لما شئتِ من رجحان
على شرفة لا تمنح شريك الإجابة
سوى معتقد الأسئلة.
فقط لا تنظرين أسفل مليء بالحشرجات
وكذا ما يتجمع من طقوس
لغير عشبك من نماء
وما على الارض من مخبأ للبحار
وللخطوات أعوامها الغامقة.
ليس التنوّع مقاطع أسماء
ولا حقلاً من صبار
إنما لو يتدفق فيكِ المعطاء
سيأتيكِ المنديل
بسموات مداد الألوان
أنتِ لطيب فاكهة غلتكِ
وما فيكِ من نصل الأبعاد
ستختارين سخي القرمز.
سلسلة من أحقاب
ادخنها تباعاً
في منتصف الليل
واسامر وحدي شطآن الاستهزاء،
أكثر عالمية من غيري
أتفقدُ وحي اللذع
واترجم لحقيبة اسراب الهجرات
ما ينبض في قلبي،
وما مسفوك من ميراث الرغم
وما مطمور تحت جناح الأسود
وبالليمون أخبئ أسمي.
عودني الأيلُ
رداء الحمى للموجة،
وقطيع لفضاء السيقان
وخصومة لدفء الاثداء
وما يأخذني لشمل آخر.
وعودني،
أني أرعف بعضي نفحاً
لخبيء العمق،
وبلون الغاب خيالي.
هذا السحر إله الغيبوبة
يتملك قطعي،
موسيقا الاستمتاع
تُدني ..
تُدني،
ويبهرني أن عناقكِ يأخذني لرسو الأنواء.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - رسو الأنواء..