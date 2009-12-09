

جاك عطالله

الحوار المتمدن-العدد: 5388 - 2016 / 12 / 31 - 11:10

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









كلام من الاخر بخصوص بيان البطرخانة القبطية الارثوذكسية المصرية لاسنتنكار بحث الكونجرس الامريكى وضع واضطهاد الاقباط ومناقشته بيناير القادم عدم اعادة بناء معظم الكنائس المحترقة والمغلقة بامر الامن الرسمى المصرى



قبل ماحد يتكلم من الدولة او يدافع عن البيان الخسيس من الاقباط -



الدولة بكل مؤسساتها الرسمية واولها الداخلية والامن الوطنى والازهر والجيش تضطهد الاقباط وتلزمهم اضيق الطريق حسب الشريعه الاسلامية بتحالفها مع مشايخ الازهر والسلفيين وتضمينها قوانين اسلامية نازية وغوغائية مشينه بالدستور والقوانين المنفذة والمطبقة بالدولة و بتقرير ان عقيدتها الرسمية هى حماية الاسلام وليس حماية الوطن والمواطنة المتساوية بدولة مدنية-



ليس من حق البابا التدخل بالامور السياسية للاقباط اصلا لانه مختار لتدبير امور الارثوذكس روحيا ولم يفوضه احد سياسيا ببحث مشاكلهم السياسية عموما



ومن مصلحة الاقباط العليا سياسيا واستراتيجيا ان نشجع تمرير قانون الكونجرس لمحاسبة الحكومة المصرية المارقة على عدم اعادة بناء معظم الكنائس وعلى عدم فتح الكنائس التى اعترض عليها او اغلقها الامن المصرى والسلفيين بقوة الدولة الرسمية وباجبار الحكومة المصرية على الكف عن سرقة حقوقنا الدينية والسياسية والتخلى عن خطة ابادتنا التى تنفذ من 1952 وللان على يد كل رؤساء مصر السابقين وايضا الرئيس الحالى الذى تحت يده وبطل رئاسته نفذت مذبحة الكنيسة البطرسية - ونذكر الاقباط ان مفجر الكنيسة البطرسية قد حصل على عفو رئاسى من الرئيس السيسى بينما يقبع الاقباط بالسجون بتهمة مشينة وهى ازدراء الاديان



ولا نعتد ولا يلزمنا بشىء بيان البطرخانة بالامور السياسية نهائيا ونستنكر صدوره من غير ذى صفة



ومن الاخر مرة تانية وتالته



اللى خايف من القانون الامريكى يصلح الوضع داخليا ويفتح الكنائس المغلقة بامر الامن المصرى ويتخلى عن التحالف مع الازهريين والسلفيين ضد الاقباط وينفذ القانون المدنى ويلغى بيت العيلة الواطية ويعيد بناء الكنائس المحترقة وكل ممتلكات المسيحيين المحترقة والمغتصبة ويعيد البنات المغتصبات والمتاسلمات بتدليس من الازهر لاهاليهن ويحاسب كل مشايخ التكفير والتحريض ضد الاقباط بالقانون ويلغى قانون ازدراء الاسلام وقانون منع بناء الكنائس



ويا وكستنا بطرخانة ومجمع وشعب بهذا البيان المشين



وللحكومة المصرية اما مواطنة تامة او اللجوء للقانون الدولى لفرضها على مصر الدولة المارقة مضطهدة الاقباط ومنفذة خطة ابادتهم بالموت البطىء