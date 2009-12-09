

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 16:47

المحور: الادب والفن









أنت لا تقصد...

أن لا فرصة لكلمة أخيرة.

وان من يختصر التجربة

سينجح أخيرا.

ما يحتويني اللحظة

واجهة غابة من كلام.

وما أراه ينساب

على أطراف أصابعي،

لا يسترعي انتباهي.

أنا أبحث ، لا أكثر

وفي كل مرة

أغرق في وحل المعضلة..

اكتشاف " لماذا "

كل كنوز ما عليها..

لا تشتري " آخر دقيقة " ؟!