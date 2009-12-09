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مللنا الانتظار , كفى من هدر الزمن


محمد التهامي بنيس
الحوار المتمدن-العدد: 5386 - 2016 / 12 / 29 - 16:24
المحور: المجتمع المدني
    


مللنا الانتظار , كفى من هدر الزمن

إن لعبة السياسة في خضم الأزمة الحكومية الراهنة , لا تحتاج إلى الجنون كثيرا قدر ما هي في حاجة إلى العقل ولو قليلا حتى لا يجعل اللاعب السياسي مشاعر المواطنين لعبة انتقام طفولية . فإقامة علاقة تحالف أفضل مع هذا الحزب أو ذاك , لن يكتب لها النجاح , إذا لم تضع نصب عيني من يمارسها مصلحة الوطن ومشاعر وتطلعات المواطنين , لأنها ستعالج غلطة متبادلة قامت بين العدالة والتنمية والاستقلال , بغلطة متبادلة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار. أو بغلطة بين مجموعتين متصارعتين حول مصالح ذاتية على حساب مصلحة الجماهير المنتظرة وعلى حساب مصلحة البلاد . فكما كان التوازن مفقودا في الغلطة الأولى وأفشل تشكيل الحكومة , سيكون مفقودا في الثانية , وسيعمق الهوة بالغلطة الثالثة . وإذا ركز اللاعبان الأساسيان على أوهام قد تفضي إلى حماقات ومزيد من الشطط والخسارات , تعتبر سياستهما ناقصة عقل ولها رهانات قبيحة تعتمد انعدام الثقة والبحث عن مجانين آخرين لحل محنة العقل الغائب , فليس من الحكمة في شيء أن نضع الوطن ومواطنيه تحث شهوة الآخرين الذين لا تجهل غرائزهم , واللجوء إليهم بهاجس التعويض فقط , فذلك لا يخرج عن وهم التعويض - حسب أسلوب علماء النفس- ولا يتعدى كونه يفضي لفرقعة إعلامية تعكس النزوع إلى الحل اللاعقلاني من نموذج الفرقعة الإعلامية لحميد شباط , والتخلي عن الواقعية والموضوعية . لا بد إذن من البحث عن حلول واقعية لتكون ردا حاسما على مشعلي حرائق في خضم الأزمة الظرفية . فالوقائع على أرض الواقع تتطلب حيازة الحكمة في التعاطي مع الموضوع الشائك , وليس بإثارة إشكالية جديدة أو إشكالية بعيدة عن الموضوعية والواقعية . فهناك المرجعيات . وهناك الكفاءات . وهناك القانون . وهناك الأخلاق . وهناك قبل هذا وذاك مصلحة الوطن العليا التي لا تتطلب حلفاء مصطنعين , أي توصيف بينهم لا يسد الذرائع , وسيبقى ترقيعا لا يساعد على بناء الدولة المؤسسية والحقوقية , وخدمة مصالح المواطنين , وتكريس قيم المواطنة , التي ستكون وحدها وصفة للقوة الأخلاقية المانعة لإشعال الحرائق . وهي وصفة الرهان الذي يقي سياستنا من أعراض الجنون حتى لو كان الجنون خاصية الزعيم وفق ديناميكية الجماعة , لأن كل حزب سياسي يحترم مبادئه , لا بد أن يدبر شؤونه وعلاقاته وتصريحاته , على مبدأ القرار الجماعي , وليس بالانفراد في تصدير إشكال مرضي يتطلب علاجه وقتا وجهدا مضنيا , يكون من الأولى أن يصرف فيما يعود على الشعب بالخير والاستقرار . وهي ليست دعوى بأي حال إلى الارتكان والانزواء وتكريس مقولة الفاسقين لموسى عليه السلام ( لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا , إنا هاهنا قاعدون ) فحل الأزمة مسؤولية على عاتق جميع الأحزاب المعنية , وهي جميعها في المحك لأن الحزب الأغلبي المكلف أمينه العام بتشكيل الحكومة , يحتاج لبعضها احتياجا يجب أن يقوم على تقارب البرامج وتكاملها من أجل صياغة برنامج مشترك , وليس على المنطق العددي أو توزيع الغنائم , والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ( حديث شريف ) ولا بد من التخلي عن المشتبه للتعجيل بإخراج هذا المولود مهما كانت الولادة عسيرة أو قيصرية . فجلالة الملك استعجل الأمر بعد وقت طويل , والشعب ينتظر صابرا . ولكن للصبر حدود

فاس . محمد التهامي بنيس 29 – 12 - 2016





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محمد التهامي بنيس

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