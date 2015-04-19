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نصوص سوريالية


مازن كم الماز
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 13:49
المحور: الادب والفن
    


حكمة اليوم

ذاك الذي لا ينهض بنفسه شخص ضائع
يسقط الكرز عندما تعجز النصوص
مخلص كقط مسلوخ
ألبينو واحد ( مصاب بالبهاق ) لا يصنع صيفا
عشيقة رائعة تستحق أخرى
سرطان البحر , مهما كان اسمه , لن ينسى البحر
اترك المهد و ارم الطفل
أتيت , جلست , ثم غادرت
كلما كانت الجرة أبعد صارت الذقن أطول
عندما يغيب العقل , تلعب الابتسامات
اللحم البارد لا يشعل نارا
الظل ( الخيال ) هو نفسه دائما
لماذا تخسر حبلا لكي تشنق نفسك
أمسك العين بنظارة من عدسة واحدة
من لا يسمع إلا كلامي يسمع الجميع
مشد في شهر يوليو يستحق قطيعا من الفئران
ضم ساعتين في ساعة
من الأفضل أن تموت من الحب على أن تحب دون ندم
إصابة حجرين ببعوضة واحدة
لم تصنع المتاهات للكلاب
لا تنتظر نفسك أبدا
صحح ( أخطاء ) والديك

بول إيلوار و بنجامين بيريه


استفزازات

من ينام مع البابا
يحتاج إلى ساقين طويلتين

إذا رأيت القسيس ( رجل الدين , الشيخ , الملا ) يضرب
تمنى أمنية

لجلب الحظ الجيد
اصلب الضيوف المقدسين في الحمام

عندما تمر بمقبرة
ارم ببعض الأوساخ على الحائط
هذا يجلب الحظ السعيد

في الخريف
أوقد أول نار في المدفأة بصليب ( بقرآن ) *
هذا يجلب الحظ الجيد

أندريه برينتون و فيليب سوبالت

*كلمة قرآن هنا إضافة خاصة مني - المترجم

نقلا عن
http://peculiarmormyrid.com/wp-content/uploads/2015/04/19_SHORT_SURREALIST_WRITINGS.pdf





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مازن كم الماز

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