

خورشيد الحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 09:31

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









فحوى الموضوع

أني شعرت باليأس وبالضيق

فجمعت بقايا الثوريين وألقيت خطابا ناريا

عادت روحي الي ...

وآشتعل التصفيق

من فرحته مات الجمع بقرب النصر ومات الثوار بسيف التلفيق

ومت أنا غما ....

وعاش عدو الأمة مبسوطا من فيض بلاغتنا البلهاء ....

وتمنى لنا التوفيق !!!!

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نحن الثوار الغرقى بماء السد المثقوب بقرضة فأر

قررنا الصمت التكتيكي لأن الكتب الثورية يتلفها الماء

لم نصمت كليا ...

حاشا لله ...

فهدير الثورة فينا كالسيل العارم يغرقهم ....

زبدا وغثاء..!!!

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فحوى الموضوع

مات الفرسان وعاش البلغاء

فتزودوا من لغة الضاد

أكاد أرى بابل تجمع كل الأعداء

وكل لغات الأرض وكل الأسماء

تزودوا من لغة الضاد

أكاد أرى وطني منبحة ....

وذئابا وعواء...

.تغرس ناب الغدر وتنهش في اللحم الحي لجدث بارد تحضنه الصحراء.