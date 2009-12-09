أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خورشيد الحسين - أكاد أرى وطني منبحة ....وذئابا وعواء...





اخر الافلام











المزيد.....

أكاد أرى وطني منبحة ....وذئابا وعواء...


خورشيد الحسين
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 09:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


فحوى الموضوع
أني شعرت باليأس وبالضيق
فجمعت بقايا الثوريين وألقيت خطابا ناريا
عادت روحي الي ...
وآشتعل التصفيق
من فرحته مات الجمع بقرب النصر ومات الثوار بسيف التلفيق
ومت أنا غما ....
وعاش عدو الأمة مبسوطا من فيض بلاغتنا البلهاء ....
وتمنى لنا التوفيق !!!!
********
نحن الثوار الغرقى بماء السد المثقوب بقرضة فأر
قررنا الصمت التكتيكي لأن الكتب الثورية يتلفها الماء
لم نصمت كليا ...
حاشا لله ...
فهدير الثورة فينا كالسيل العارم يغرقهم ....
زبدا وغثاء..!!!
*********
فحوى الموضوع
مات الفرسان وعاش البلغاء
فتزودوا من لغة الضاد
أكاد أرى بابل تجمع كل الأعداء
وكل لغات الأرض وكل الأسماء
تزودوا من لغة الضاد
أكاد أرى وطني منبحة ....
وذئابا وعواء...
.تغرس ناب الغدر وتنهش في اللحم الحي لجدث بارد تحضنه الصحراء.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
خورشيد الحسين

إجمالي القراءات: 11,908
المقالات المنشورة: 17
- لو كان الحريري شجاعا...لفعلها
- دم عبثي ...يكتب قصيدتي وهزيمتي
- شرف العروبة يا جدي ....في سوق القوادين تعهر
- يا هذا الإعرابي في صحراء الغربة والذل ..
- أنقذوا حلب....يا بقية العرب !!!
- التطبيع الإعلامي .. أم.تي.في.نموذجا
- ألهندي الأحمر ليس وحيدا ….فهناك عربي أحمر
- عُقد تشكيل الحكومة: التحالفات الجديدة..الطائف..قانون الإنتخا ...
- ثلات ثنائيات....وأحادية متعثرة
- الخطاب التعبوي المذهبي
- من يوميات بدوي(1)
- تعقيدات تأليف الحكومة اللبنانية !!!
- تشكيل الحكومة اللبنانية .....كيدية وأستئثار...وماكينات إنتخا ...
- عن العروبة نكتب …لتبقى فلسطين الشّهيدة والشاهدة !!!
- ذئب يوسف
- كل الأمة

المزيد.....


أخبار عامة
- شباط يعكر الأجواء بين المغرب وموريتانيا!
- شاهد عيان يتحدث عن تحرك غريب للطائرة المنكوبة قبل تحطمها
- موسكو: قرار واشنطن حول تسليح المعارضة السورية يهدد قواتنا هن ...
- عمر سي لا يزال أكثر الشخصيات شعبية في فرنسا لعام 2016
- ظهور معالم كأس القارات 2017 في المدن الروسية
- روسيا وتركيا وإيران وسطاء التسوية السورية في أستانا
- اعصار أورد يتجه نحو سواحل اسكندنافية
- اعصار أورد يتجه نحو سواحل اسكندنافية
- ديترويت بيستونز يهزم حامل اللقب كافاليرز
- النصر يجرد الهلال من اللقب ويبلغ النهائي

المزيد.....
كتب ودراسات
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المخطط الاميركي السوري امام الهزيمة الحتمية / جورج حاوي
- عن كوبا وقائد ثورتها الرفيق الراحل فيدل كاسترو / غازي الصوراني
- رأس المال في القرن الحادي والعشرين / توماس بيكيتي
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - الكارثة الوطنية فى لحظت ... / سعيد العليمى
- انتخاب ترامب والتوازن العالمى للقوى / محمد حسن خليل
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - ليس كل مايلمع ذهبا ! - ... / سعيد العليمى
- الانتقال الديمقراطي / عبد العزيز فجال
- التيارات الفكرية العلمانية في العراق الملكي / سلمان رشيد محمد الهلالي
- الهجرة في عصر الرأسمالية .... / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خورشيد الحسين - أكاد أرى وطني منبحة ....وذئابا وعواء...