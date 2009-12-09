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الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون والدستوروالقضاء يقضي بها ويجب الاستناد اليها 1-2


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 09:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون
والدستوروالقضاء يقضي بها ويجب الاستناد اليها
1-2
المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور
المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة
المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
القوى المدافعة عن الحقوق المكتسبة للفئات [ المواطن – الموظف – المتقاعد – الاقتصاد ] ؛ يجب أن تمتلك الدقة والمعرفة العالية : لأحكام القوانين والدستور وأعرافها ؛ وتعميم الثقافة القانونية والدستورية ولديها آرشيف قرارات القضاء ؛ لتحليل قضايا المجتمع وفق آلية الدستور؛
إضافةً لمعرفة دقيقة لسلامة التشريع والميزانية دستوريا ؛ والتحليل والاستنباط دستوريا .

والدستور وآليته كفيلان بصواب تشريع جميع قضايا المجتمع وأهمها المادتين 111؛112 !؟

وبدون وضع آلية لقوى المجتمع المدافعة عن الحقوق وتواصلهم ونقاشهم واالتحليل الدستوري ؛ ضياعا للحقوق والثروة وعدم التخطيط للاقتصاد الوطني لتدوير الموارد ؛ لإنتاجات إضافية للموارد الطبيعية والاعتماد الأحادي للنفط دون تنمية الزراعة وتربية الحيوان والصناعة ؛ وهنا علينا الاخذ بتجارب الشعوب وأهمها ( التجربة الكورية ) الاهتمام بالمنتح ؛ والمقصود وفق تجربتها الفذة التمويل الاصغر ولايستهان به ؛و نتج عن ذلك بمرحلتين تحولها لبلد صناعي !

واليكم هذه الروابط ويرجى متابعة الرابط الاول والنظر للمواضيع الجانبية وقراءة 1-2 معه
مكافحة الفقر الدستور صناديق سيادية الضمان المواطن السلطة القانون الميزانية معيشة العائلة 2-2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=535651

التنمية الشاملة المطلوبة أولها ثقافة دستورية ثم الاهتمام بالتعاون والتوجه للمهن والحرف
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=503509

التنمية صاحب المصلحة أدق بتشخيصها مقولة للمجلس ألإقتصادي وألإجتماعي ASCWA 2-3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=496852

من تجارب الشعوب في بناء الاقتصاد عمل وسكن وتنمية – الاقتصاد المنزلي-
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=496509

التجربة الكورية ا لرائدة وغيرها ... هل يمكن الاستفادة منها في العراق
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=508993

بنك جرامين – بنك القرية التمويل أثره للقضاء على الفقر
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=508923

إقتصاد وأعمال إدارة أعمال إقتصاد وأعمال تأمين / إدارة صناديق التأمينات والمعاشات
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=507992
لقد نشرنا ومنذ عام 2004 في قضايا تجارب الشعوب ؛ ولو كان الإهتمام بها ؛ لما وصلنا للحال التي نحن فيها ؛ نشدد على قوى المجتمع عدم إهتمامها متابعة ما يجب أحد أهم الاسباب في ذلك





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محمد صبيح البلادي

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون والدستوروالقضاء يقضي بها ويجب الاستناد اليها 1-2