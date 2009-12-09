

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 09:31

المحور: دراسات وابحاث قانونية









الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون

والدستوروالقضاء يقضي بها ويجب الاستناد اليها

1-2

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور

المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة

المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

القوى المدافعة عن الحقوق المكتسبة للفئات [ المواطن – الموظف – المتقاعد – الاقتصاد ] ؛ يجب أن تمتلك الدقة والمعرفة العالية : لأحكام القوانين والدستور وأعرافها ؛ وتعميم الثقافة القانونية والدستورية ولديها آرشيف قرارات القضاء ؛ لتحليل قضايا المجتمع وفق آلية الدستور؛

إضافةً لمعرفة دقيقة لسلامة التشريع والميزانية دستوريا ؛ والتحليل والاستنباط دستوريا .



والدستور وآليته كفيلان بصواب تشريع جميع قضايا المجتمع وأهمها المادتين 111؛112 !؟



وبدون وضع آلية لقوى المجتمع المدافعة عن الحقوق وتواصلهم ونقاشهم واالتحليل الدستوري ؛ ضياعا للحقوق والثروة وعدم التخطيط للاقتصاد الوطني لتدوير الموارد ؛ لإنتاجات إضافية للموارد الطبيعية والاعتماد الأحادي للنفط دون تنمية الزراعة وتربية الحيوان والصناعة ؛ وهنا علينا الاخذ بتجارب الشعوب وأهمها ( التجربة الكورية ) الاهتمام بالمنتح ؛ والمقصود وفق تجربتها الفذة التمويل الاصغر ولايستهان به ؛و نتج عن ذلك بمرحلتين تحولها لبلد صناعي !



واليكم هذه الروابط ويرجى متابعة الرابط الاول والنظر للمواضيع الجانبية وقراءة 1-2 معه

مكافحة الفقر الدستور صناديق سيادية الضمان المواطن السلطة القانون الميزانية معيشة العائلة 2-2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=535651



التنمية الشاملة المطلوبة أولها ثقافة دستورية ثم الاهتمام بالتعاون والتوجه للمهن والحرف

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=503509



التنمية صاحب المصلحة أدق بتشخيصها مقولة للمجلس ألإقتصادي وألإجتماعي ASCWA 2-3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=496852



من تجارب الشعوب في بناء الاقتصاد عمل وسكن وتنمية – الاقتصاد المنزلي-

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=496509



التجربة الكورية ا لرائدة وغيرها ... هل يمكن الاستفادة منها في العراق

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=508993



بنك جرامين – بنك القرية التمويل أثره للقضاء على الفقر

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=508923



إقتصاد وأعمال إدارة أعمال إقتصاد وأعمال تأمين / إدارة صناديق التأمينات والمعاشات

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=507992

لقد نشرنا ومنذ عام 2004 في قضايا تجارب الشعوب ؛ ولو كان الإهتمام بها ؛ لما وصلنا للحال التي نحن فيها ؛ نشدد على قوى المجتمع عدم إهتمامها متابعة ما يجب أحد أهم الاسباب في ذلك