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كلما نظرتكِ اتسع الافق


وسام غملوش
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 15:44
المحور: الادب والفن
    


كلما نظرتكِ اتسع الافق
وتساقط الندى من اجنحة الملائكة
وابتسم ما تبقى من حزن
وانساب مقطرا بالبراءة
وانردمت موانئ الشعر
فانت من انهى القصيدة
وانسجنت الابدية في مخيلتي
وطاق الحلم ان يصبح عصفورا
فقد انفتحت نوافذ العشق جميعا
وطارت صحائف الايمان بعيدا
واستسلمت ارواح الشر للهيمان
وتعمدت بزيت زهرة الخشخاش
وهوّة من محيط شاسع
فتح فاه
قاذفا منه كل ملذات الحياة
فوقفت في قلب الصمت
كاله جفت دموعه
بعدما راى قتلاه شموعه
فمزقت مشاعري
لاجمع كل لذة عل حدى
وبعدها اسابق الضياع
في فضاء النشوة الساحر
لاتقمص من مفاتنك
..طيف الجمال
واجعل الكون يلاطفني
فانسلخ من ذاتي
لاصبح انا احد الملذات
الذي يفيض لاجلها الوجود مسرعا
.. ويشتهيني
واصبح الكلمة
التي منها صاغ الحياةِ





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وسام غملوش

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