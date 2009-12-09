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- حَمه - الذي لن يدخل الجّنة !


امين يونس
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 15:39
المحور: كتابات ساخرة
    


المؤمنون بالأديان يقولون : الصبرُ جميل . وأن الله يمتحن عباده بتعريضهم للمآسي والمصائب ويُسّلِط عليهم الظُلم ، لكي يقيس مدى تحَمُلهم ! . بل وأن تُجّار الدين والمذهب يّدعون بأن الفُقراء سيدخلون الجّنة ، وسيعوضون حرمانهم الأرضي هُناك .. وأن إحتمال دخول الأغنياء الى الفردوس ، مثل إحتمال دخول جَمَلٍ في ثُقب إبرة ! ... وما إلى ذلك من هذه الخُزعبلات .
الحُكام الطُغاة والمُستبدون ، أيضاً ، يُراهنونَ على " صبر " الناس ، الطويل ... يُراهنون على سِعة صَدر الجماهير ومَيلهم إلى السكينةِ والوداعة ... بل يُراهنون أيضاً على غباء وقّلة وعي الناس ! .
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" حمه " شغيلٌ نشيط ، سمع من عدة مصادِر ، قبل سنين ، بأن هنالك شخصٌ مُحترَمٌ مُتديِنٌ ، وفوق ذلك هو ثريٌ ورجل أعمال ، " يُشّغِل " الأموال في مشاريع جيدة إستثمارية ، ويدفع فوائِد " حَلال " . حمه الذي يكُد في العمل ، ويستطيع توفير بضعة مئات من الدولارات شهرياً ... إقتنعَ بأنهُ سوف يّدخِر أمواله لدى ذاك الشخص ، لكي يُحافِظ عليها أولاً ، ويزيدها بإضافة الأرباح والفوائد عليها ، ثانياً . وبالفعل كان صاحبنا حمه ، يحتفظ فقط ، بما يكفي لسد الحاجات الضرورية له ولعائلته ، ويدفع الباقي لرجل الأعمال الوَرِع . كانَ حمه مثل العديدين غيره ( يستثمر ) أمواله لدى الحجي ، وكان الحجي المحترم ، قد أفهمَهُم ، بأنهم بذلك ، كأنهم يستثمرون حسناتهم في هذه الدُنيا ، وسيستمتعون بالنتائج في الجّنة ... صحيح أن حمه وأمثاله ، يعانون من شظف العيش ويضغطون على أنفسهم شهرياً لكي يدفعوا للحَجي ، لكنهم سوف يحصلون على " الجائزة الكبيرة " حين تنتهي المشاريع ، فيحصلون على أموالهم إضافة إلى الأرباح ، فيصبحون أغنياء دفعةً واحدة ! .
على أنغام هذه الأحلام الوردية ، كان " حمه " ينام ليلياً ، لاسّيما وأن الحجي أخبرهم ، بأن المشاريع الكبيرة أوشكتْ على الإنتهاء ، وفي الأسابيع القادمة ، سوف يُوّزِع عليهم الأموال . فكان حمه ، في تلك الأيام ، منغمساً في المناقشات مع زوجته ، في كيفية توسيع دارهم وترميمها والتحضير لزواج أبناءهم ، عند إستلامهم الفلوس .
لكن في صباحٍ مشؤوم ، أخبروهُ ، بأن " الحجي " صّفى جميع أعماله وباع كُل شئ وأخذ أموال الناس ، وهرب الى الخارِج ! . ببساطة : كان الحجي الورع " كلاوجي " وحرامي ، إستغلَ عباءة الدين للإحتيال على الساذجين والمُغفلين .
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أخشى أن يحصل الفُقراء والكادحين والمحرومين بصورةٍ عامة ، الذين يأملونَ بالفوز بالجّنة وتحقيق أحلامهم وإشباع رغباتهم ، هناك في السماء ... أخشى أن يحصلوا على ( مَقلَبٍ ) كبير .. مثل صاحبنا حَمه ! .





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امين يونس

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - امين يونس - - حَمه - الذي لن يدخل الجّنة !