

نعيم عبد مهلهل

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 14:48

المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق









المندائية في بطاقة التموين



نعيم عبد مهلهل



1

حين تحترفكَ الأشواق وتصبحُ معكَ القميصُ على جسد ، وتصير الذكريات صحن لشوربة العدس ، وموسيقى المُلايات سمفونيات سبابا جمهورية السيد زينب وصابئة جرمانا .

ينحني الموسيقي بتهوفن احتراما لهم .

لقد عرفنا متآخرين أن بين الصابئة فقراءٌ معدمين .

ومنهم راجي الذي درجته في إمتحان الرياضيات كل عام مئة بالمئة.

هذا ليس أسطرة لطائفة .

أنما هم مثل لحية ماركس .

يتساوى صوت المشط فيها .

وخلسة امهاتنا يشترين ثياباً مقلمة لراجي .

وكأنه أبن لزكريا كما يحيى.

وفي النهاية .

تلك البلاد البعيدة هي من تقبلها الآن انجيلا جولي من خدها.



2

عند نهاية البيدر نسمعُ زغاريد القمح.

وفي بداية سوق الصاغة ستكون هناك العروس هاشمية .

تتغندج في مشيتها الموسيقية وهي تعلم رنة أسوارة الذهب تشبه اللهجة الجلفية لسكان غرناطة .

سأتذكر الآن وأنا في أوربا بطاقة تموين التسعينيات .

كان بعض المندائيين يهدونها لعابري السبيل.

لهذا .

في توقيت البندول لدمعة غاليلو.

هناك معلم رياضيات في مدرسة السيف

إذا أتى درس الأسلامية .

قرأ سورة الاخلاص

احتراما لمشاعر بابا الفاتيكان اتجاه شيخ الأزهر.

نسيت أسم المعلم .

ولكني لن انسى أن نادية لطفي هي من تبادلت القبلات الساخنة مع عبد الحليم في ابي فوق الشجرة.



3

أجيء من تلك الأيام

أنا أبن بطوطة .

ومن هم حولي جيراننا المندائيين .

معهم أيضا اللاعب الارجنتيني (ميسي ) ووكلية الحصة التموينية.

وكيل مادة الطحين ليس معهم.

هو يمشي سيرا على الاقدام للوصول الى كربلاء

هذا الجمع الروحي

مثل كيس الدراهم في جيب أبي.

كلما يرن .

الكنزفرا زهرون يفتح باب المندي.

المسلمون اول من يدخل لقراءة الفاتحة على روح الشيخ المندائي عبد الكريم فرحان.



4

ذلك الضوء .

وتلك المراية .

وهذا الكاهن البوذي الذي اتى يسكن قضاء الكحلاء

تلك الأم الصابيئة الطيبة.

لاتعرف مثل بقية النسوان .

كيف تُصوت حين اتى ولدها شهيدا من الحرب.

ذهبت الى وسادته .

ورسمت وجه أبراهيم وزقورة أور .

ثم قررت ان تهاجر وأولادها الاحياء الى أوسلو.

تلك بعض معاضل التأريخ في الدستور الفرنسي

أن يكون ديغول اسما في بطاقة التموين وقد ارتدى الرسته.



5

أحتفلت بيوم ميلادي وأنا في غربتي.

أسمع صوت فيروز

وأسمع طفولتي ...

تذهب الى سوق الخضرة.

لتقول للمتسوقين : كلٌ له عطره.

ضحكنا .

لاننا نعرف .

المسلم مسلم

المندائي مندائي

اليهودي يهودي

المسيحي مسيحي

كلٌ بالفطرة ...

ونعرف ايضا ان تايتانيك غرقت في البحر قطرة قطرة..

أيها المندائيون

ليس سفسطة ما أكتبه الآن.

أنها خواطركم المكبوتة..!



6

في النهاية .

سأذهب الى تلك الذكريات .

روحي هناك...

سبع شوارع لها

وفي كل شارع عشرين بيت

إذن هم في التعداد مئة واربعين عائلة.

الكل مندائيون

لكل وكيل المواد الغذائية مسلم.





دوسلدورف 26 ديسمبر 2016