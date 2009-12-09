

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 11:55

المحور: الادب والفن









جواب مفحم



الغباء المنقطع النظير

هو سبب مقنع

للتعصب العبيط

وفي ضرب الرأس

عرض الفارغ

من الفحوى

-

والفطنة ترخي لجامها

لريبة تنفي

صلابة الرأي

وتدحض المكر

عند طرق الرأس بمطرقة

الترهات

-

والشك يطرح

الاعتداد بالنفس

على حلبات الرفض

والنقض

مع تسوية غير مقنعة

ولا عادلة

على حل مشكلة التطرف

-

والجنوح للشر

يقطع السبل عن

الأعتناق المتشبث بالرأي

وبالالتفاف على العناد القهري

ويسفه الكذب على العباد

الأحياء منهم والأموات

-

واللغو يمضي

حدث ولا حرج

كصفقة جارية

على كل لسان سليط

-

والإنسان المعذب

يدفع الثمن

حتى الإفلاس

في صرف قناعات نفيسة

على أفكار سخيفة

ويترك نفسه

عرضة للنقد

وفي كل موضع افتراس

وبلا فائدة

ترجى منه

في محنة

عواء الشغب

على عض الأصابع



كمال تاجا

