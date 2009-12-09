

أسامة هوادف

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 20:15

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









حقيقة الأولى : لقد حاولت ولدته كلاا هتلر أجهاضه في بطنها ولكن الطبيب ألح عليها أن لا تفعل فأمتثلت له.

حقيقة الثانية :لقد أراد هتلر أن يصبح رساما، لكن عميد أكاديمية الفن في فيينا،رفض قبول هتلر كتلميذ رسام فيها ، ولقد كان لهذ الرفض من أكاديمة الفنون أثر على مسيرة الفن في ألمانيا ،فمن أسباب رفضه أن كان يرسم بالأسلوب الكلاسيكي العادي الذي عفا عليه الزمن حسب رأي مسيروا الأكاديمية ، والهذا فحالما تسلم الحكم في ألمانيا سنة 1933م كان أول ما أمر به قمع رواد المدرسة الحديثة وأضطهاد كل الرساميين التجريديين والسرياليين والتعبيرين.



حقيقة الثالثة :أن هتلر لم يكمل دراسة رسمية ، لكن صديقه من أيام فيينا المبكرة أوغست كوبيستسك يقول إن الكتب لم تفارق هتلر ( ولا أستطيع أن أتصور أدولف من دون كتاب) وقد عرف عن هتلر بأنه منذو عمر مبكر كان قارئأ نهما ، ويرجع المؤرخون أن ذلك كان بدافع وعي شديد بقابلياته الأكاديمية ، وهناك تناقض في عشقه الكتب فعندما أستلم السلطة معروف عنه أنه أحراق أكواما من كتب الأدباء والمفكرين الألمان أمام دار أوبرا الدولة ولكنه في نفس الوقت كان يحتفظ بمخبئه ب 16 ألف كتاب ، حتى عندما كان محارب في الحرب العالمية الأولى لم يكن الكتاب يفارقه (إن كان في أرض المعركة ،على الحدود البلجيكية ،أو على وشك انطلاق هجوم على الغرب ،أو خارج الجبهة الشرقية ،فإن الكتاب لا يفارقه:كان الجنرال في الغرفة المجاورة له في مقرات الجيش الرئيسية ،يسمع صوت تصفح الكتاب أثناء الليل )



سؤال العقلاء ؟

لو أن والدة هتلر أجهضته في بطنها ،هل كانت الحرب العالمية ستحدث ؟

لو أن عميد أكاديمية الفن قبله ضمن رساميها هل كنا رأينا هتلر رساما مغمورا و تجنبنا الحرب العالمية الثانية و60 مليون قتيل ؟

هي أسئلة أطرحها حتى نعرف هل أن هتلر كان صانع التاريخ والحرب العالمية الثانية.



بكل ثقة أقول



لو لم يظهر هتلر فأن الحرب العالمية الثانية كانت سوف تحدث ، لأن العالم كان يعج بكل مسبباتها ،ولأنه لا يمكن الشخص مهما كان أن يقرر تفجير حرب كبرى دون أن تكون مرحلة تلك الفترة والتاريخ يريدان ذالك .