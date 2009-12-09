

مالك بارودي

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 18:34

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









خواطر لمن يعقلون – ج100

.

1..

الواضح أن هناك من لم يفهم إلى اليوم أنّي لستُ ضدّ الأديان، ما دامت لا تحشر أنفها في حياة النّاس ولا تسمّمها ولا تهدّدها ولا تزعمُ أنّ كُتُبها صالحة لكلّ زمان ومكان، وإنّما ضدّ الإسلام وحده، بما أنّه الدّين الوحيد الذي لم يتطوّر ولم يخرج من همجيّته البدائيّة وهو الدّين الوحيد الذي لا يعترف بالفرد ولا بحرّيّة الإنسان ويمثّل تهديدا لحياته وحياة الإنسانيّة جمعاء، من خلال القرآن الإرهابي والأحاديث الإجراميّة والفقه النّتن المتلوّن بحسب درجة تعفّن عقليّة الشّيخ أو الفقيه الذي أنتجهُ وأخرجه من المراجع الإسلاميّة. فهلّا فتح القارئ دماغه وحاول أن يفهم قبل أن يفتح فمه؟

.

2..

الشّيء الجميل في دونالد ترامب أنّه صريحٌ ويسمّي الأشياء بمسمّياتها. من أجل مصالحهم، كان الغربيّون لا يقولون أنّ ما يحاربه كلّ العالم اليوم هو الإرهاب الإسلامي، وليت الأمر توقّف عند هذا الحدّ، فقد أصبح باراك أوباما خبيرًا في الإرهاب و"أفتى" في عديد المرات بأنّ الإسلام لا علاقة له بالإرهاب. لكن ترامب لا يخافُ من القول بأنّه إرهابٌ إسلامي ولا يفكّر مرّتين قبل أن يوجّه أصابع الإتّهام للمسلمين على أنّهم مصدرُ الإرهاب ومموّلوه وداعموه وممتهنُوه. نتمنّى أن يبقى ترامب على نفس الدّرجة من الصّراحة والأمانة في توصيف الأشياء كما هي، لا كما تريدها المصالح أن تكون.

.

3..

المسلمون ينظرون إلى اليهود على أنّهم أعداء أبديّون وأنّهم سببُ كلّ "المؤامرات" التي يزعمون أنّهم يتعرّضون لها وأنّهم سبب تخلّف المسلمين، إلخ. لكن، لنفترض أنّ اليهود إختفوا ولم يبق لهم أيّ أثر. ما الذي سيحدث؟ هل سيتطوّر المسلمون وسيتقدّمون؟ بالطّبع لا. فتخلّفهم نابعٌ منهم وليس شيئًا دخيلًا عليهم. هل سيهدأ العالم؟ بالطّبع لا. فالمسلم بحاجة دائمًا لعدوّ ولو كان خرافيًّا (مثل إبليس) يشنّ حروبه الدّونكيشوتيّة عليه ويمارس تجاهه فنّ الثّرثرة وعادة الدّعاء واللّعن ويستعمله في كلّ لحظة ليعلّق عليه فشله وتخلّفه وإنحطاطه.

.

4..

الإسلام صنع من المسلم وحشًا بدائيًّا دمويًّا لا يُرجى من ورائه خيرٌ.

.

5..

المسلم عدوُّ نفسه قبل أن يكون عدوّ الآخرين.

.

-----------------

الهوامش:

1.. للإطلاع على بقية مقالات الكاتب على مدوّناته:

http://utopia-666.over-blog.com

http://ahewar1.blogspot.com

http://ahewar2.blogspot.com

http://ahewar5.blogspot.com

2.. لتحميل نسخة من كتاب مالك بارودي "خرافات إسلامية":

https://archive.org/details/Islamic_myths

3.. صفحة "مالك بارودي" على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/malekbaroudix



