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عقدْتُ صُلحَ الخاسرين


عبد الرزاق الميساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:08
المحور: الادب والفن
    


عقدْتُ صُلحَ الخاسرين
--------------
وقفَ الطّريقُ ... طفا الغريقُ
وغابَ في الأُفُقِ الفَلَكْ
واشتدَّ ليلٌ في العيونِ فلمْ تُشعَّ
اربدَّ لونُ الماءِ في الكأسِ
المتاهةُ ضاعفتْ أسوارَها
... وفشا فيها الحَلَكْ
أعلنْتُها من منبري هذا الهزيمةَ
-رايتي البيضاءَ أَرفعُها-
وعقدْتُ صُلحَ الخاسرينْ
حتّى إذا اقتَسمَ الغنائمَ آسرونا ... أكونُ لكْ
ها عدْتُ من سفَري بلا قَدمٍ ...
وبي خَبَلُ المُطلِّ على الفَناءِ
رجعْتُ ممتقعَ المشاعرِ واجفًا
فغدَوتُ ... عَيًّا لا الحروفُ تريدُني
لا القلبُ يَرقصُ لا الغناءُ يَضمُّ حَلقي
ذلكَ الحلقِ المغمَّسِ في الحسَكْ
..........................
إنْ ترغَبي في بعضِ بعضي، دونَ بعضي
... هَيْتَ لكْ !
ها أنّني استسلمتُ لكْ
-------------------
عبد الرزاق الميساوي
2016/12/23





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عبد الرزاق الميساوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - عقدْتُ صُلحَ الخاسرين