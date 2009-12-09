أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - (((((( وسواس مولاتي))))))





اخر الافلام











المزيد.....

(((((( وسواس مولاتي))))))


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:08
المحور: الادب والفن
    



مُعجزةُ النومِ معاً هي: الثقة
لماذا ينبغِي أنْ توقظَها يدي؟ حتَّى في نومِها
بِلا وَعيٍ لكنَّها مُدركةٌ، إنَّها تعرفُ اليدَ التي تَضمُّها،
تعــرفُ الأصــابعَ التــي تلاطِفُها.
ت. س . اليوت

تخطريني نزيف نبراس من مقلتيك
يحفر مآقي الوجد بي
تعبرين كابوس المسافة
نبضا شرب أنفاس الله
ياحرف القيامة
ياحاقة ما يأتي
أضواني عشقك
أهدر غديرالطوفان الأجاج
النائم من سنوات تحت أجفان كفن المحاجر
يا لحن مولاي جلال:
((“أيها القلب!
لماذا أنت أسير لهذا الهيكل الترابي الزائل؟
ألا فلتنطلق خارج تلك الحظيرة،
فإنك طائر من عالم الروح.
إنك رفيق خلوة الدلال،
والمقيم وراء ستر الأسرار
فكيف تجعل مقامك في هذا القرار الفاني؟
انظر إلى حالك
واخرج منها
وارتحل
من حبس عالم الصورة إلى مروج عالم المعاني
إنك طائر العالم القدسي،
نديم المجلس الأنسي
فمن الحيف أن تظل باقياً في هذا المقام ~” ))
يفورفي شذروان قصرالحمراء
كلمات التبريزي وأنات ذبح الناي
يا مصل المعمدان ووصل الروح القدس
يبللني الاول أطرافا بأردان
ويغزوني الثان بلا أستئذان
همس ،هجس ،وسواس
لمسات أنامل طيفك
المخضبة بريا الخزامى والفيد
تدغدغ شفتي بريشةالمن
تداعب قبعتي الثلجية
وضعها القادرقبل الأوان
الملهوف!
المجذوب!
المهووس!
كفي عن عيادتي أنس عنواني
لينثن طيفك أنستي...
تحت ضبني ضناك والغرام
متيقن أنك المتلفي...
معللتي وصلك علتي..
قول لطيفك ان يكف عن زيارتي
مامنك بي يكفيني مصاب
أدماني على الوصب و العذاب
من ريا رحيق اللسان
أسقني..
أسقني...
ثمل أنا من رؤية الفنجان
علني ...علني
علليني بالثاني




.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سعد محمد مهدي غلام

إجمالي القراءات: 469,641
المقالات المنشورة: 118
- (((((( وسواس مولاي ))))))
- على يمين القلب /نقود انثوية 27/مفيدة بلحودي* اولا *
- على يمين القلب/ نقود انثوية 27/مفيدة بلحودي
- وطيس شيبوب حمى
- علم اللغة العام من مدخلات التناول النصي والنقدي
- ستشرد لارا من كوخ الصياد
- على يمين القلب/نقود انثوية 26/فاطمة منصور
- القبلة فوق /مخدع الريح والماء
- على يمين القلب /نقود انثوية 25/ميادة مبارك
- ((((((العبث المنهجي في التجريب العشوائي))))))
- وصيتي مع حبي الملعون
- على يمين القلب/نقود انثوية 24/ د. سجال عبدزالوهاب
- رقصة تترية
- مقاربات ومداخيل تنظيرية لايجاد نواصي فهم قصيدة النثر
- على يمين القلب /نقود انثوية 24/رشاالسيد
- شذرية عيون الشام
- شذرية مقل الشام
- على يمين القلب /نقود انثوية 23/رشا السيد
- زقني ياسمين
- على يمين القلب/نقود انثوية 22/ميادة مبارك

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الدكتورة سعدية بن سالم تصدر “عوالم سردية تونسية في النثر وال ...
- أوضــاع العالم هذا العام في كتاب بعنوان -من يحكم العالم-
- إلياس العماري يزور سفير روسيا بالرباط لتقديم واجب العزاء
- صدور رواية فنتازية -زجاج مطحون-
- هل تحول “بيجيدي” ابن كيران الى حاضنة للجهاديين؟
- الثقافة البرلمانية: عيد الغدير سيكون عطلة رسمية واليوم الوطن ...
- -عين الشرق ـ هايبرثيميسيا 21- للكاتب والإعلامى السورى إبراهي ...
- بطلة أفلام حرب النجوم كاري فيشر -تصاب بأزمة قلبية-
- فنان يرسم التعايش المسيحي المسلم في غزة على لوحات من خشب
- الصين تتفوق على الولايات المتحدة بعدد دور السينما

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - (((((( وسواس مولاتي))))))